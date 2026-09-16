36-годишен мъж без свидетелство за управление на моторно превозно средство е загинал на място при тежък пътен инцидент в района на село Пишурка, община Медковец. Сигналът за катастрофата на път II-81 е подаден на 16 септември около 06:30 часа в дежурната част на Районното управление в Лом.

На мястото на инцидента незабавно е изпратена дежурна оперативна група, която е извършила оглед. Установено е, че водачът, който е жител на село Долно Церовене, е управлявал лек автомобил „Сеат Леон“ в посока град Лом. По време на движението той е изгубил контрол над превозното средство, при което автомобилът е излязъл извън пътното платно вдясно и се е ударил в крайпътно дърво.

Вследствие на силния удар шофьорът е починал на място. Тялото на загиналия е транспортирано в МБАЛ – Монтана, където ще бъде извършена аутопсия. По случая в РУ Лом е образувано досъдебно производство за изясняване на всички обстоятелства около произшествието.