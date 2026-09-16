Мъжкият национален отбор по волейбол на България победи Полша с 3:2 (20:25, 31:29, 25:23, 19:25, 20:18) в дербито на ЕвроВолей 2026.

Поляците спечелиха първата част, но България навакса изоставане от шест точки във втория, за да изравни след 31:29. Родният тим използва инерцията и направи обрат след 25:23 в третата част. Полша изравни в четвъртата при 25:19. Българският тим имаше преднина от пет точки в тейбрека, но позволи на Полша да изравни и дори да има възможност да спечели мача. Силни изяви на Александър Николов сложиха точка на спора - 20:18. Мачът се игра пред повече от 12 хиляди зрители в зала "Арена 8888". Въпреки успеха България завърши на трето място в групата. Тимът ще играе срещу Германия в осминафиналите на Европейското първенство в събота в София, а при успех, може отново да срещне Полша на четвъртфиналите. Двубоят пак ще бъде в българската столица.

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Европейският шампион Полша успя да изравни на България за 2:2 в мач от Група "В" на първенството в София. Поляците спечелиха четвъртата част с 25:19. Преди това България направи обрат в третия гем след 25:23. Преди това българите изравниха след драматичен втори гейм, който бе спечелен с 31:29. Тимът на Бленджини успя да навакса изоставане от шест точки и спася няколко геймбола на европейския шампион преди да изравни геймовете. В първата част българският отбор отстъпи с 20:25. България ще завърши на трето място в групата.

Селекционерът на националния отбор Джанлоренцо Бленджини започна с вече утвърдения от последните мачове състав: Симеон Николов, Алекс Грозданов, Александър Николов, Илия Петков, Аспарух Аспарухов, Денислав Бърдаров и либеро Жасмин Величков.

За европейския шампион Полша не започнаха Вилфредо Леон и Бартоломей Лемански.

Мачът започна със силен сервис на Симеон Николов и точкова атака на брат му Александър. Полша поведе за първи път в гейма при 3:2 след атака по блокадата и в аут. Алекс Николов направи брейк точка за 4:3 за родния тим с пусната топка зад блока. Блокада на Алекс Грозданов осигури две точки аванс на българите. Гостите изравниха и започна гонитба в точките. Поляците поведоха с 9:7 след две поредни блокади. При три точки за съперника Бленджини взе първото прекъсване в първия гейм. Полша направи нова брейк точка за 12:8. Ас на Мони Николов намали пасива на родния тим до две точки. Ас на Томаш Форнал отново увеличи разликата - 15:11 за поляците, които направиха и точкова блокада след това. Италианският треньор на България взе втори тайм-аут, за да прекъсне тенденцията. Българите спасиха почти невъзможна топка, но все пак Бартоломей Боладж заби за 17:12. В тези минути Мартин Атанасов замени Денислав Бърдаров на игрището. Полша обаче направи аванс от 20:14. Не терена се появи и Руси Желев, за да изпълни сервис, но началният му удар не затрудни съперника. Симеон Николов направи нов ас за 17:21. Полша стигна до няколко възможности да затвори частта при 24:19. Гостите го направиха с 25:20 с атака по блока на Боладж.

Александър Николов реализира първата точка за България във втория гейм, но Полша бързо направи обрат за 3:1, а след това Шимон Якубишак направи ас за 5:2. При 7:2 Джанлоренцо Бленджини прекъсна играта за първи път в тази част. Преднината на съперник нарасна до 10:4, като поляците правеха с лекота серии от по две или три точки. Последваха три поредни точки за родния тим след атаки на Алекс Николов и две на Бърдаров. Алекс Грозданов направи успешна блокада за осма топка, което накара Никола Гърбич да вземе първо прекъсване за поляците в срещата. Аут на Алекс Николов върна по-голямата разлика за шампиона - 9:14, а Бленджини прекъсна играта. Тройна блокада на България скъси разликата при 12:15, а последва и атака на Боладж в аут. Александър Николов почти стопи аванса на противника - 14:15. Гърбич за втори път прекъсна играта, при положение, че в първата част не се бе възползвал от това право. Нова атака в аут на Боладж изравни резултата, а Симеон Николов продължи забележителната си серия от сервис. В тези мигове се играеше предимно с Алекс Николов в атака и той не бъркаше. На сервис влезе и Преслав Петков. Бърдаров също имаше силни изяви в атака и реализира за 19:19. Преслав Петков през центъра донесе ново равенство - 21:21. Пусната топка на Александър Николов изненада противника - 22:22. Полша стигна до сетбол при 24:23, но Бърдаров с атака по блока и аут го елиминира. Отново Бърдаров със силна диагонална атака направи 25:25. Полша продължи да има възможности за затваряне на частта, но българите се бориха за всяка топка. Мартин Атанасов направи ас за 29:28, като това бе първи геймбол за България, но поляците успяха да изравнят след блокада. Успешна блокада на Алекс Грозданов направи 31:29, с което родният тим изравни резултата.

Яростната борба продължи и в началото на третия гейм, в който отново първата точка бе за България, а след това последва размяна на точки. Поляците първи успяха да се откъснат с две точки при 6:4, а последваха и грешки на Бърдаров и Алекс Николов за 4:8. Джанлоренцо Бленджи взе прекъсване, за да спре ритъма на съперника. Българите спасиха трудна топка, а Александър Николов направи при контраатака 7:10. Силен сервис на Мартин Атанасов и контраатака на по-големия Николов намалиха разликата до 11:13, а Никола Гърбич взе тайм-аут. Блокада на Алекс Грозданов направи 13:14, а нова на Бъдаров изравни резултата. Алекс Николов даде преднина за българите при 15:14. Сръбският треньор на Полша взе ново прекъсване. Атака на Боладж в аут даде и две точки аванс на домакините. Полша бързо изравни след атака и ас на Лемански. Словашкият съдия на мача Юрай Мокри даде двойно отиграване на гостите, а след това Бърдаров направи при контра 19:17. Алекс Николов направи 21:19 с поредната мощна атака. Полша изравни с ас на Боладж, а Джанлоренцо Бленджини прекъсна играта. Играта на нерви продължи с 22:22. При 23:22 Стоил Палев влезе да изпълни сервис, но гостите изравниха. Бърдаров заби за 24:23 и родният тим стигна до възможност за спечелване на втория гейм и тя дойде при 25:23 сред сервис на Алекс Николов и грешка в атаката на Полша.

Четвъртият гейм започна с точка на Полша, но вдъхновеният тим на България бързо направи обрат за 5:3, което отново накара Никола Гърбич да вземе прекъсване. Александър Николов направи 7:4 при контраатака, което накара и президента на федерацията Любомир Ганев да стане на крака и да ликува. Поляците успяха да изравнят при 7:7. Мартин Атанасов с пайп донесе 9:8. Гостите направиха обрат за 10:9 след неуспешен опит на Симеон Николов да атакува втора топка. Бленджини взе прекъсване, за да даде указания на играчите. В спорна ситуация съдията отсъди точка за гостите, които поведоха с три - 12:9. Томаш Форнал направи 14:10 при контра. Това принуди Бленджини да вземе нов тайм-аут. Точките за гостите продължиха и до 16:10. Ас на Симеон Николов върна надеждите на домакините - 16:12. Ас на Боладж доведе до 19:14 за съперника. Контра на Грозданов доведе до 17:20. Полша нап,ави разликата много сериозна при 23:17. Ас на Лемански доведе до много възможности гостите да изравнят. Ас на Бърдаров намали до 19:24, но след това той сбърка от сервис и Полша изравни.

Тайбрекът започна с 1:1, но след видео чалъндж, поискан от Бленджини резултатът стана 2:0, а след това и 370 за родния тим. България запази разликата от три точки при 6:3 и 7:4. Александър Николов направи една от най-важните високи топки - 8:4. Никола Гърбич взе прекъсване в опит да промени нещо в решаващата част. Ас на Алекс Николов доведе до 9:4. Денислав Бърдаров направи от атака 10:5, а след това сбърка сервиса в мрежата. Блокада спря и по-големия от братята Николови. Алекс Грозданов заби в центъра за 11:7. Бленджини отново поиска видео повторение във важен момент за докосване на мрежата, което бе неуспешно. Нова полска блокада намали разликата до две за българския тим, а Бленджини веднага взе прекъсване. След паузата последва нова точка за гостите. Форнал най-после сбърка сервис в мрежата - 12:10. Бърдаров заби мощно през центъра за 13:11. Никола Гърбич взе прекъсване преди сервиса на Мартин Атанасов. България пропусна да направи решаваща брейк точка, а Лемански успя да завърши точкова блокада. Играта на нерви продължи с прекъсване на Бленджини, който даде указания как да се посрещне и атакува следващата топка. Бърдаров заби за 14:12 и осигури два мачбола на тима. Гостите обаче поисакаха видео чалъндж за докосване на мрежата от българския посрещач и той се оказа успешен - 13:13. Боладж прати сервис в аут. Стоил Палев влезе да изпълни сервис при мачбол, но Полша изравни. Алекс Николов атакува в аут, като този път предимството бе за Полша да затвори мача. Треньорът на България поиска видео чалъндж, който бе неуспешен. Алекс Николов изравни за 15:15. Отново той направи 16:15 при фрийбол и гарантира нов мачбол. Последва ново равенство. Блок-аут на Денислав Бърдаров осигури нова възможност - 17:16. Руси Желев влезе за сервис, но Якубишак отново изравни. Алекс Николов за пореден път даде шанс за успех - 18:17 и гостите отново изравниха. Пак големият Николов даде пореден мачпойнт, а след блокада на Александър Николов България спечели тайбрека с 20:18 и мача.

Александър Николов направи изключително представяне с 36 точки, 34 от които от атака. Денислав Бърдаров помогна много за успеха с 24 точки, а капитанът Алекс Грозданов се отчете с 12. Симеон Николов направи 3 аса в мача. За Полша най-резултатен бе Камил Семенюк с 22 точки, Бартоломей Боладж завърши с 16.