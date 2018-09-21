70-годишен шофьор на УАЗ предизвика автомеле на пътя Порой-Каблешково, ранени са пешеходец и пътници

Пешеходец е настанен в болница, след като е бил блъснат от лек автомобил.

На 20-ти септември около 11.10 ч. на пътя село Порой – Каблешково, водачът на лек автомобил “УАЗ 469”, с бургаска регистрация – Р.Г., 70-годишен, излизайки от земен път на асфалтовия отнема предимството и блъска странично с предната си част правомерно движещия се лек автомобил “Фолксваген Голф”, с бургаска регистрация, управляван от 29-годишния И.А. от село Гълъбец. От удара автомобилът “Фолксваген Голф” се завърта и удря стоящия от дясно на пътя в посока село Порой пешеходец – Г.С., 43-годишен от Варна, който е настанен за ление в УМБАЛ – Бургас с фрактура на шестото ребро. Пострадали са и возещите се в автомобила “УАЗ” пътници - белгийския турист Д.Р., 34 годишен / прегледан и незабавно освободен/ и ирландската туристка Л.А., 36 годишна /прегледана и незабавно освободена/.