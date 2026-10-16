бмен на лекари и преподаватели, медицински специализации, съвместни научни изследвания и нови възможности за обучение на студенти са сред конкретните направления на сътрудничество между Бургас и Одрин. Те бяха обсъдени на официална среща в Община Бургас между кмета Димитър Николов и представителна делегация на Тракийския университет в Одрин, водена от ректора проф. д-р Мустафа Хатиплер. Посещението постави началото на нов етап в партньорството между медицинските и академичните общности на двата града, с основен акцент върху развитието на детското здравеопазване.

В срещата участваха председателят на Общинския съвет Михаил Хаджиянев, генералният консул на Република Турция в Бургас Толга Оркун и Хасан Азис – бивш кмет на Кърджали и преподавател в Тракийския университет в Одрин.

В състава на представителната делегация, водена от ректора проф. д-р Мустафа Хатиплер, бяха заместник-ректорът и декан на Медицинския факултет проф. д-р Седат Юстюндаг, главният лекар на Университетската болница проф. д-р Алкин Чолак, директорът на Фонда за допълнителни приходи и специалист по ендокринология и метаболитни заболявания проф. д-р Мехмет Челик, специалистът по спешна медицина проф. д-р Мустафа Бурак Сайхан, деканът на Факултета по дентална медицина проф. д-р Али Йълмаз и съветникът на ректора доц. д-р Али Ихсан Меше.

Сред гостите бяха още ръководителят на катедрата по педиатрия проф. д-р Филиз Тютюнджюлер Кьокенли, специалистът по детска хирургия проф. д-р Юмит Нусрет Башаран, специалистът по спешна педиатрия проф. д-р Метин Уйсалол, специалистът по физикална медицина и детска рехабилитация проф. д-р Филиз Туна, преподавателят и специалист по обща педиатрия д-р Айча Билге Сьонмез, главният административен ръководител на Университетската болница Невзат Юстюн и главната медицинска сестра Рефие Зафер Динчкол.

Кметът Димитър Николов приветства гостите и подчерта, че Бургас последователно инвестира в развитието на здравеопазването, висшето образование и научната инфраструктура. Според него партньорството с Тракийския университет, който има утвърдени традиции и значителен практически опит в медицината, ще даде допълнителни възможности за подготовка на специалисти, обмен на добри практики и реализиране на съвместни проекти.

Особено внимание в разговорите беше отделено на Многопрофилната болница за активно лечение на детски болести „Света Анастасия“ и перспективите за сътрудничество с Университетската болница на Тракийския университет в Одрин. Обсъдени бяха възможностите за специализации на български лекари в Турция, гостуване на турски медицински специалисти в Бургас, съвместни обучения и обмен на опит в областта на педиатрията, детската хирургия, спешната медицина и рехабилитацията.

Проф. д-р Мустафа Хатиплер изрази удовлетворението си от възможността отново да посети Бургас и сподели, че винаги се завръща с радост в града, с който го свързват дългогодишни професионални и приятелски отношения.

„Днес Бургас е още по-топъл и уютен за нас, защото изграждаме нови мостове на приятелство и сътрудничество в името на здравето на хората“, заяви ректорът.

Той подчерта, че медицинските специалисти в Одрин и Турция имат значителен опит в лечението на деца, който са готови да споделят с бургаските си колеги. По думите му съвременната медицина изисква постоянен обмен на знания, технологии и клинични практики, а близостта между Бургас и Одрин създава отлични условия за подобно партньорство.

По време на срещата беше обсъдено и разширяването на сътрудничеството между висшите учебни заведения, включително възможностите студенти и преподаватели да участват в съвместни образователни и научни програми. Сред перспективните направления бяха посочени генетиката, молекулярната патология, медицинските изследвания, фармацията и денталната медицина.

Кметът Димитър Николов представи развитието на Бургас като университетски град и амбицията на местната администрация да създаде необходимите условия за привличане на повече млади хора, преподаватели и изследователи.

В рамките на посещението той лично показа на гостите бъдещия Студентски кампус, чието изграждане е в напреднала фаза. Делегацията се запозна с организацията на комплекса и възможностите той да се превърне в пространство не само за настаняване, но и за академично сътрудничество, научни инициативи и международен студентски обмен.

Кметът акцентира върху необходимостта подобна инфраструктура да се развива устойчиво и да се използва активно чрез съвместни образователни програми и проекти. Обсъдени бяха възможностите студенти и преподаватели от Одрин да гостуват в Бургас и да работят заедно с българските си колеги по научни разработки, включително в областта на генетиката.

Един от централните моменти в посещението беше срещата в Многопрофилната болница за активно лечение на детски болести „Света Анастасия“. Гостите разгледаха действащите клиники и отделения, запознаха се с медицинските екипи, оборудването и условията за лечение на малките пациенти.

Представителите на Тракийския университет и Университетската болница в Одрин дадоха висока оценка на модерната материална база, организацията на работа и създадената среда за лечение на децата.

„Нашите деца трябва да бъдат живи и здрави. Поклон пред кмета на Бургас, който е изградил такова чудесно лечебно заведение с грижа за тях. Ако днес някой заслужава аплодисменти за тези усилия, това е кметът“, заяви проф. Хатиплер.

Кметът Димитър Николов отбеляза, че посещението е част от по-широка програма за сътрудничество в областта на образованието и здравеопазването, която трябва да доведе до конкретни ползи за пациентите и медицинските специалисти.

Управителят на Детската болница д-р Благомир Здравков подчерта значението на подписания на 8 октомври в Одрин меморандум за сътрудничество между лечебните заведения и Тракийския университет.

„В Детската болница на Бургас работят едни от най-добрите лекари и медицински сестри – специалисти както от университетските болници в страната, така и от Европа. Съвместното ни сътрудничество има за цел да повиши качествено педиатричната помощ в България и конкретно в регион Бургас“, заяви д-р Здравков

Документът създава възможности за обмен на кадри, медицинска информация, знания, умения и клиничен опит. Акцент беше поставен върху съвместната подготовка на специалисти и въвеждането на добри практики, доказали своята ефективност.

Визитата продължи с работна среща в Бургаския държавен университет „Проф. д-р Асен Златаров“, където гостите бяха посрещнати от ректора проф. д-р Сотир Сотиров.

В разговорите участваха кметът Димитър Николов, генералният консул Толга Оркун, представители на академичните ръководства и медицински специалисти.

Обсъдени бяха възможностите за разширяване на обмена на преподаватели и студенти, съвместни научни разработки, медицински специализации и участие в международни проекти.

„Бургас има амбицията да продължи да се развива като водещ образователен и медицински център. Инвестициите в университетската инфраструктура, здравеопазването и новите медицински специалности са част от усилията ни в тази посока. Опитът на Тракийския университет е изключително ценен за нас, особено в направления като фармацията и денталната медицина“, заяви кметът Димитър Николов.

Проф. д-р Сотир Сотиров подчерта добрите дългогодишни отношения между двата университета и вече постигнатите резултати от съвместната им дейност. Той обърна внимание на предстоящия Есенен медицински форум в края на ноември, на който Тракийският университет е съорганизатор, както и на подготовката на нови научни конференции.

„Стъпили здраво на постигнатото през годините, днес гледаме към бъдещето и новите възможности за съвместна работа. Вярвам, че можем да надградим партньорството си с още инициативи в областта на медицината, образованието и науката“, заяви проф. Сотиров.

Ректорът проф. Хатиплер представи инициативата „Мостове на здравеопазването“, която цели изграждането на устойчива мрежа за сътрудничество между университети и лечебни заведения на Балканите.

Заместник-ректорът на Тракийския университет проф. д-р Седат Юстюндаг представи конкретни възможности за сътрудничество в областта на генетичните изследвания и молекулярната патология. Обсъдена беше възможността за установяване на преки контакти между научните екипи, съвместни разработки и обмен на изследователска експертиза.

Представени бяха и възможностите за публикуване на научни трудове в международното списание Balkan Medical Journal, което според информацията, представена на срещата, е в категория Q1 в областта на общата медицина.

Делегацията от Одрин посети и Бургаския свободен университет, където беше посрещната от ректора проф. д-р Милен Балтов. Двете висши училища са свързани с дългогодишно партньорство, чието начало е поставено със споразумение за сътрудничество от 5 май 1997 година.

По време на срещата бяха обсъдени възможностите за по-активно взаимодействие между преподаватели, студенти и научни екипи, както и за участие в съвместни международни и европейски проекти.

Кметът Димитър Николов подчерта активната роля на проф. Балтов в развитието на университета, привличането на европейско финансиране и въвеждането на иновативни образователни практики. Той отбеляза, че БСУ подготвя висококвалифицирани специалисти, на които разчитат редица компании, включително от динамично развиващия се информационно-технологичен сектор.

„Ще подкрепим всички ваши съвместни проекти“, заяви кметът.

Димитър Николов акцентира върху усилията на Общината да създава все по-добри условия за студентите и да насърчава академичните постижения, международната мобилност и връзката между образованието и бизнеса

В рамките на визитата част от делегацията се срещна с областния управител Дико Диков и заместник областния управител Веселин Анастасиев. Разговорите бяха посветени на традиционно добрите отношения между България и Турция и перспективите за сътрудничество в здравеопазването.

Гостите разгледаха и туристическия комплекс „Акве Калиде“, където се запознаха с богатото историческо наследство на древния град Терма, римските бани и археологическите находки от различни епохи. Особен интерес предизвика реставрираната баня на султан Сюлейман Великолепни, за когото легендата разказва, че се излекувал благодарение на минералните води на това място и в знак на признателност разпоредил изграждането на нова баня.