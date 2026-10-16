Министерството на финансите на САЩ удължи до 24 април 2027 г. разрешението за извършване на определени трансакции с българските дружества на руската петролна компания „Лукойл“, съобщи Службата за контрол на чуждестранните активи (OFAC) към американското финансово ведомство.

Новият общ лиценз № 130B позволява продължаването на определени операции с рафинерията в Бургас, веригата бензиностанции и дружествата за доставка на авиационно и корабно гориво. Разрешението заменя предишния лиценз, издаден през април, чийто срок изтича в петък.

Американските власти издадоха и общ лиценз № 128D, който разрешава определени трансакции с бензиностанции на „Лукойл“, разположени извън Русия.

Изключенията не означават отмяна на санкциите срещу руската петролна компания. Те не обхващат трансакции с други санкционирани лица или дейности, които остават забранени съгласно американския санкционен режим.





Вашингтон наложи санкции на „Лукойл“ и „Роснефт“ през октомври 2025 г. с цел да засили натиска върху Москва за прекратяване на войната в Украйна. Впоследствие „Лукойл“, вторият по големина производител на петрол в Русия, обяви намерението си да продаде международните си активи.

Оттогава американските власти неколкократно удължават разрешенията за определени операции на компанията, докато продължават усилията за намиране на купувачи.

Първото специално разрешение за българските дружества беше издадено през ноември 2025 г., след като държавата назначи бившия директор на Националната агенция за приходите Румен Спецов за особен търговски управител на бизнеса на „Лукойл“ в страната.

През същия месец Народното събрание прие законодателни промени, които позволяват продажбата на активите под особеното управление и без съгласието на руския собственик. В края на февруари прекият собственик на българските дружества, швейцарската „Литаско“ (Litasco), която е изцяло притежавана от „Лукойл“, предупреди България за възможно арбитражно производство.

Междувременно продажбата на международните активи на руския петролен концерн остава нерешена. Американската инвестиционна компания „Карлайл Груп“ (Carlyle Group) вече не води активни преговори за придобиването им, съобщи Блумбърг, позовавайки се на позиция на дружеството.





Споразумението, постигнато в началото на годината, е изтекло през лятото. Според годишния отчет на „Лукойл Интернешънъл“ (Lukoil International GmbH) американската служба за контрол на чуждестранни активи не е одобрила сделката от януари и срокът ѝ е изтекъл в края на юли.

Преди това „Лукойл“ беше договорила продажбата на международния си бизнес на търговеца на енергийни суровини „Гънвър Груп“ (Gunvor Group), впоследствие преименуван на „Сенталион Груп“ (Centalion Group), но сделката се провали.

Според публикация на в. „Ню Йорк Таймс“ инвеститорска група, ръководена от американския милиардер Тод Боули, води преговори за придобиване на дял от чуждестранните активи на „Лукойл“.

По-голямата част от собствеността би преминала към инвеститори от Близкия изток, включително структури, свързани с управляващото семейство в Абу Даби, както и двама братя милиардери от Катар. Според изданието катарските инвеститори са бизнес партньори на Джаред Къшнър, зет на американския президент Доналд Тръмп, и съпругата му Иванка Тръмп.

„Лукойл“ притежава активи в редица държави, включително дялове в европейски рафинерии, участия в петролни находища в Ирак и Казахстан и международна мрежа от бензиностанции.

Американското финансово министерство не е отговорило незабавно на запитване на Блумбърг за коментар относно развитието на преговорите за продажбата.