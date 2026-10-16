Бургаските акробати на КСА „Нафтекс 2024“ отново доказаха своята класа, завоювайки шампионски титли и призови отличия на провелия се в Сливен международен турнир „Стефка Спасова“.

Бургаските акробати мериха сили в конкуренция с над 370 състезатели от България, Полша, Молдова и Турция и се представиха блестящо.

Никоела Овчарова, Светломира Найденова и Изабел Патаринска показаха отлична подготовка, увереност и синхрон, които заслужено ги изведоха сред най-добрите. При тройки Жени във възрастовата категория 11-16 години те завоюваха златото за темпова комбинация и сребърните медали на финала на балансовата комбинация.

Женската двойка 11-16 години Данислава Николова и Нихал Пехливанова е с две шампионски титли. Те спечелиха златото на темповата комбинация и на финала, а също така се окичиха и със сребро на балансовата комбинация.

Със златни медали от Сливен се завърна и двойката 8-14 години Филип Патагонски и Димитър Даков.

Младите акробати се представиха отлично и заслужено се изкачиха на най-високото стъпало на почетната стълбичка.

Елия Грънчарова, Магдалена Дакова и Виктория Дакова впечатлиха с красиво изпълнение и отличен борбен дух. Те спечелиха среброто във възрастовата категория 6-12 години.

Андреа Кирова, Ния Паноровка и Дария Коева се класираха на пето място в категория 8-14 години. В условията на изключително силна конкуренция трите акробатки се представиха достойно, показвайки потенциал, желание за развитие и борбен дух.

Изключително доволни от представянето на своите състезатели останаха треньорите Гергана Денева и Мария Гайдарджиева, както и хореографите Мариела Костадинова и Анна -Мария Димитрова.

За целия екип най-голямото удовлетворение не са единствено спечелените медали, а видимото израстване на децата, увереността, с която излизат на състезателния килим, и начинът, по който успяват да покажат наученото по време на тренировъчния процес.

Треньорите и хореографите са изключително щастливи и удовлетворени от постигнатите резултати, от дисциплината, желанието и развитието на всяка една формация.

Зад красивите съчетания стоят не само техническа подготовка и сложни акробатични елементи, но и прецизна хореографска работа, артистичност, музикалност и внимание към всеки детайл.

Именно съвместната работа между треньори, хореографи и състезатели превръща ежедневния труд в успехи на международния подиум.

Ръководството и треньорският екип на КСА „Нафтекс 2024“ изказват своята искрена благодарност към всички родители за доверието, подкрепата и отдадеността.