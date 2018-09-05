За удобство на пациентите: „ЛИНА” осигурява дежурни лаборатории по националните празници

За удобство на жителите от областите Бургас, Варна и Ямбол, медицинска лаборатория „ЛИНА” ще осигури дежурни филиали по време на националните празници през месец септември.

Ето и празничното работно време на филиалите:

БУРГАС

06.09.2018г.

бул. „Стефан Стамболов” №132 (в Поликлиника Бургас)

к-с „Зорница”, бл. №75 (под 5D киното)

07:30ч. – 13:30ч.

22.09.2018г.

бул. „Стефан Стамболов” №132 (в Поликлиника Бургас)

к-с „Зорница”, бл. №75 (под 5D киното)

07:30ч. – 13:30ч.

23.09.2018г.

бул. „Стефан Стамболов” №132 (в Поликлиника Бургас)

07:30ч. – 13:30ч.

24.09.2018г.

бул. „Стефан Стамболов” №132 (в Поликлиника Бургас)

к-с „Зорница”, бл. №75 (под 5D киното)

07:30ч. – 13:30ч.

ПОМОРИЕ

06.09.2018г.

ул. „Македония” №23

08:00ч.-12:00ч.

22.09.2018г.

ул. „Македония” №23

08:00ч.-12:00ч.

24.09.2018г.

ул. „Македония” №23

08:00ч.-12:00ч.

ВАРНА

06.09.2018г.

ул. „Д-р Анастасия Железкова” №40

7:30ч. - 12:30ч.

ул. „Дойран" №6 (до входа на Окръжна болница)

8:00ч. - 11:00ч.

кв. Аспарухово, ул. „Средец” N6

8:00ч. - 11:00ч.

ж.к. „Владислав Варненчик” (срещу ДКЦ 3)

8:00ч. - 11:00ч.

22.09.2018г.

ул. „Д-р Анастасия Железкова” №40

7:30ч. - 12:30ч.

ул. „Дойран" №6 (до входа на Окръжна болница)

8:00ч. - 11:00ч.

кв. Аспарухово, ул. „Средец” N6

8:00ч. - 11:00ч.

ж.к. „Владислав Варненчик” (срещу ДКЦ 3)

8:00ч. - 11:00ч.

24.09.2018г.

ул. „Д-р Анастасия Железкова” №40

7:30ч. - 12:30ч.

ул. „Дойран" №6 (до входа на Окръжна болница)

8:00ч. - 11:00ч.

кв. Аспарухово, ул. „Средец” N6

8:00ч. - 11:00ч.

ж.к. „Владислав Варненчик” (срещу ДКЦ 3)

8:00ч. - 11:00ч.

АКСАКОВО

06.09.2018г.

ул. „Капитан Петко Войвода" №2

08:00ч.-11:00ч.

22.09.2018г.

ул. „Капитан Петко Войвода" №2

08:00ч.-11:00ч.

24.09.2018г.

ул. „Капитан Петко Войвода" №2

08:00ч.-11:00ч.

ЯМБОЛ

06.09.2018г.

ул. „Желю Войвода” № 11 (срещу ДКЦ 1)

08:00ч.-12:00ч.

22.09.2018г.

ул. „Желю Войвода” № 11 (срещу ДКЦ 1)

08:00ч.-12:00ч.

24.09.2018г.

ул. „Желю Войвода” № 11 (срещу ДКЦ 1)

08:00ч.-12:00ч.







