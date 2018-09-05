За удобство на пациентите: „ЛИНА” осигурява дежурни лаборатории по националните празници

За удобство на жителите от областите Бургас, Варна и Ямбол, медицинска лаборатория „ЛИНА” ще осигури дежурни филиали по време на националните празници през месец септември.
Ето и празничното работно време на филиалите:
БУРГАС
06.09.2018г.
бул. „Стефан Стамболов” №132 (в Поликлиника Бургас)
к-с „Зорница”, бл. №75 (под 5D киното)
07:30ч. – 13:30ч.
22.09.2018г.
бул. „Стефан Стамболов” №132 (в Поликлиника Бургас)
к-с „Зорница”, бл. №75 (под 5D киното)
07:30ч. – 13:30ч.
23.09.2018г.
бул. „Стефан Стамболов” №132 (в Поликлиника Бургас)
07:30ч. – 13:30ч.
24.09.2018г.
бул. „Стефан Стамболов” №132 (в Поликлиника Бургас)
к-с „Зорница”, бл. №75 (под 5D киното)
07:30ч. – 13:30ч.
ПОМОРИЕ
06.09.2018г.
ул. „Македония” №23
08:00ч.-12:00ч.
22.09.2018г.
ул. „Македония” №23
08:00ч.-12:00ч.
24.09.2018г.
ул. „Македония” №23
08:00ч.-12:00ч.
ВАРНА
06.09.2018г.
ул. „Д-р Анастасия Железкова” №40
7:30ч. - 12:30ч.
ул. „Дойран" №6 (до входа на Окръжна болница)
8:00ч. - 11:00ч.
кв. Аспарухово, ул. „Средец” N6
8:00ч. - 11:00ч.
ж.к. „Владислав Варненчик” (срещу ДКЦ 3)
8:00ч. - 11:00ч.
22.09.2018г.
ул. „Д-р Анастасия Железкова” №40
7:30ч. - 12:30ч.
ул. „Дойран" №6 (до входа на Окръжна болница)
8:00ч. - 11:00ч.
кв. Аспарухово, ул. „Средец” N6
8:00ч. - 11:00ч.
ж.к. „Владислав Варненчик” (срещу ДКЦ 3)
8:00ч. - 11:00ч.
24.09.2018г.
ул. „Д-р Анастасия Железкова” №40
7:30ч. - 12:30ч.
ул. „Дойран" №6 (до входа на Окръжна болница)
8:00ч. - 11:00ч.
кв. Аспарухово, ул. „Средец” N6
8:00ч. - 11:00ч.
ж.к. „Владислав Варненчик” (срещу ДКЦ 3)
8:00ч. - 11:00ч.
АКСАКОВО
06.09.2018г.
ул. „Капитан Петко Войвода" №2
08:00ч.-11:00ч.
22.09.2018г.
ул. „Капитан Петко Войвода" №2
08:00ч.-11:00ч.
24.09.2018г.
ул. „Капитан Петко Войвода" №2
08:00ч.-11:00ч.
ЯМБОЛ
06.09.2018г.
ул. „Желю Войвода” № 11 (срещу ДКЦ 1)
08:00ч.-12:00ч.
22.09.2018г.
ул. „Желю Войвода” № 11 (срещу ДКЦ 1)
08:00ч.-12:00ч.
24.09.2018г.
ул. „Желю Войвода” № 11 (срещу ДКЦ 1)
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