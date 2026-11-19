Още преди Коледа гръцките пенсионери започват да получават подаръци от държавата.

До края на този месец започва изплащането на годишния бонус от 400 евро, съобщават от Министерството на финансите в Атина. Сумата ще се превежда еднократно всяка година, предава БНР.

Надбавката остава постоянна и ще се дава всеки ноември. Условието е възрастните хора да са навършили 65 години и да получават основна пенсия.

Мярката не е обвързана с размера на пенсията им, нито с имуществото, което притежават. Тези, които все още нямат навършена 65-годишна възраст, нямат право на подкрепата тази година.

Правителството увеличи размера на бонуса от 250 на 400 евро, като мярката обхваща два милиона и половина гръцки пенсионери. Преди края на годината помощи ще получат също многодетни семейства и хора с увреждания.

По същата програма кабинетът гласува и годишен бонус от 500 евро за държавните служители, но той ще влезе в сила от следващата година.

Планирано е също от април догодина минималната заплата в частния сектор да нарасне на 1000 евро.