Декември в Бургас ще бъде повече от вълнуващ, защото коледният дух трайно пуска котва край морето. Тази година коледните базари в града ще са на няколко локации.

А с настъпването на празничния сезон Бургас ще се изпълни с творчество, уют, места за срещи и коледно настроение.

Ето и “горещите” локации тази година, не пропускайте да ги посетите със семейство и приятели!

Коледен Базар в Grand Plaza Mall

Очакват ви повече коледни къщички, още повече участници, оригинални подаръци, ръчно изработени съкровища, вкусни изкушения и забавления за цялото семейство! Тази година посетителите ще могат да се насладят и на ледена пързалка.

Базарът ще работи от 20 ноември до 31 декември, всеки ден от 12:00 до 21:00 ч.

Зала "Младост" - Burgas Fest Lukoil Christmas Village

От 1 декември до 10 януари обновения площад пред зала "Младост" в к-с "Славейков" се превръща в коледно селце! Очакват ви ледена пързалка с естествен лед, коледни къщички с разнообразие от храни и напитки, базар за хендмейд подаръци и още изненади.

Central Park Бургас - Коледно градче

От 1 до 30 декември край Голямата сцена на Central Park Бургас отваря още едно Коледно градче. Там ще откриете пет къщички с вкусна храна, греяно вино, тъмна бира, а за атмосферата ще допринася и жива музика.

Коледа на Алеко | Градски базар

Тази Коледа една малка артистична улица в сърцето на Бургас ще се превърне в уютно място за срещи, творчество и празнично вдъхновение! 33 уникални щанда, изпълнени с талант, въображение и красиви идеи, ще направят избора на подаръци за най-специалните хора още по-лесен и приятен.

Базарът ще е отворен от 4 до 6 декември от 11:00 до 20:00 часа на ул. „Алеко Константинов“, Бургас.

Площад „Св. св. Кирил и Методий“ - КОЛЕДЕН БАЗАР БУРГАС

От 4 до 27 декември площад „Св. св. Кирил и Методий“ в Бургас ще се изпълни с коледна магия, светлини и празнично настроение! Очакват ви уютни коледни шатри, ръчно изработени подаръци, уникални творения на занаятчии, вкусни изкушения и незабравими моменти за цялото семейство.

Площад “Тройката” - Коледен Базар

Ежегодният коледен базар на площад “Тройката” отваря официално на 1 декември.

Очакват ви греяно вино, бири, вкусна храна място за снимки и добро настроение

Базар в двора на Етно музей и кафене

На 1 декември къщичките на ТК „Остров Света Анастасия“ и „Морски знаци“ ще отворят врати за всички жители и гости на Бургас. Те ще ви очакват с горещ чай с билки от острова, греяно вино и уникални сувенири всеки ден 10:00 ч. до 20:00 ч през целия декември.

Pantheon Christmas Bazar

Тази зима Морската градина на Бургас ще има ново място за срещи, споделени моменти и празнично настроение. PANTHEON CHRISTMAS BAZAR идва с идеята на The Good Life Project – промяната започва от начина, по който живеем. Добрата храна. Споделеното забавление. Каузата, която оставя следа.

Базарът пред Пантеона в морската градина ще е отворен от 28 ноември 2026 до 8 януари 2027.