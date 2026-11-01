Общо 415 сигнала за нарушения на изборното законодателство и политическите права на гражданите са постъпили в МВР от началото на президентската кампания. Най-много са свързани с предполагаемо купуване на гласове, а десет души са задържани, съобщиха от вътрешното министерство. Данните са актуални към 8:00 ч. на 1 ноември.

Според информацията на МВР всички избирателни секции в страната са отворени и предадени на съответните комисии. От ведомството определят обстановката като спокойна и посочват, че изборният ден е започнал без установени нарушения и проблеми.

Най-много сигнали са регистрирани в област Бургас - 97, следвана от Враца със 70 и Стара Загора с 44. От общо 415 сигнала 305 се отнасят до предполагаемо купуване на гласове, 34 са за неправомерна предизборна агитация, един е за корпоративен вот, а останалите 75 засягат други нарушения на изборния процес.

До момента са образувани осем наказателни производства. Две от тях са в област Кюстендил, а по едно има в София, Варна, Перник, Русе, Стара Загора и Шумен.

Шест от производствата се разследват по общия ред за престъпления срещу политическите права на гражданите по членове 167-169г от Наказателния кодекс, а останалите две са бързи.

Полицията е съставила и 1822 предупредителни протокола по член 65 от Закона за МВР. Най-много са издадените от Столичната дирекция на вътрешните работи - 437, следвана от областните дирекции в Пловдив с 267 и Пазарджик с 226.

От началото на кампанията в цялата страна са проведени 346 специализирани полицейски операции за предотвратяване и противодействие на изборни престъпления. По Закона за МВР са задържани десет души, а служителите на вътрешното министерство са оказали съдействие на районни и секционни избирателни комис