Служител на МВР се е самоубил в късния следобед в събота, докато охранява изборните книжа.

Началникът на участъка във врачанското село Габаре, община Бяла Слатина, Захари Цветков охранявал изборните книжа в кметството, когато около 17.30 часа казал на колегите си, че отива до тоалетната. След малко проехтял изстрел.

Когато полицаите отворили вратата на тоалетната, намерили прострелян в главата техния началник. До него било служебното му оръжие.



Захари Цветков работи поне от 15 години в системата на МВР.

Заради добрата му работа преди седмици той е бил повишен в началник на участъка в Габаре.

Неговият брат работи в Пътна полиция във Враца.

По неофициална информация, 40-годишният Захари имал сериозни семейни проблеми. Наскоро неговата съпруга го напуснала, като взела със себе си и детето им. Очевидно това му се е отразило тежко на психиката и така се е стигнало до фаталното решение, съобщава агенция BulNews.