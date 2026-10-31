Тежка катастрофа в съботния следобед затруднява движението по автомагистрала "Хемус" в посока Варна, между тунелите "Топли дол" и "Витиня". Снимки в социалните мрежи показват тежкотоварен камион с турска регистрация, който е преминал през мантинелите и се е усукал. Няма яснота как точно е станала катастрофата, но ТИР-ът затруднява движението и в двете посоки.

Временно движението по АМ „Хемус“ в посока Варна в района на с. Врачеш се осъществява в активната лента, пък съобщиха от АПИ. Трафикът се регулира от екип на „Пътна полиция“. Водачите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост.

Няма данни за сериозно пострадали. Образувало се е километрично задръстване на магистралата и в двете посоки.

Първоначалната информация от свидетели на инцидента е, че шофьорът е загубил контрол на управлението, при което тежката машина с ремарке се е усукала на пътя и катастрофирала в мантинелата разделяща двете пътни платна на магистралата.