Търговската гимназия в Бургас организира за 12-а поредна година мащабно факелно шествие, посветено на 1 ноември - Деня на народните будители.

Инициативата отново обедини ученици, преподаватели и жители на Бургас в знак на признателност към делото на българските просветители.

По традиция шествието започна от площад "Тройката", премина по улица "Александровска" и достигна до площад "Атанас Сиреков", където зрелостници от гимназията изнесоха рецитал, посветен на будителите.

Освен ученици от Търговската гимназия, сред участниците в събитието бяха възпитаници на Професионалната гимназия по електротехника и електроника "Константин Фотинов", ОУ "Пейо Яворов", ОУ "Любен Каравелов", Немската езикова гимназия "Гьоте", СУ "Йордан Йовков" и Професионалната гимназия по морско корабоплаване и риболов "Св. Никола". За първи път в програмата на инициативата бе включен и Студентският гвардейски отряд на БДУ "Проф. д-р Асен Златаров".