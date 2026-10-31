В съботния ден очакванията са да превалява дъжд, предимно в централната и западната част на България. В по-голямата си част страната ще остане почти без ветрове, докато в източните райони ще се усеща слаб до умерен полъх от изток-североизток.

Термометрите през нощта ще отчитат стойности от 7 до 12 градуса, като в столицата те ще паднат до около 7 градуса, а през деня максималните температури ще варират в диапазона 10-15 градуса, достигайки близо 11 градуса в района на София.

Облачно ще бъде и край Черно море, придружено от умерен вятър със север-североизточна посока. Дневните температури в тези райони ще достигнат стойности между 13 и 14 градуса.

Морската вода ще задържи топлина от 16 до 17 градуса, а вълнението ще се запази в рамките на 2 до 3 бала. Що се отнася до атмосферното налягане, то ще се задържи около или съвсем леко над обичайните месечни норми.

Планинските масиви също ще бъдат обхванати от облаци, като в западните и централните части ще паднат дъждове, които над 1800 метра надморска височина ще преминават в снеговалежи. Във високите зони ще се усеща умерен, а по откритите върхове - на моменти и силен вятър от юг-югозапад.