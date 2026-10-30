Подземен паркинг с 81 паркоместа ще изгради Община Бургас в к/с „Възраждане“. По този начин значително ще се облекчи проблемът с паркирането в един от най-населените и натоварени жилищни квартали на града.

Проектът предвижда паркингът да е с използваем покрив, на който ще бъдат изградени две спортни площадки и фитнес на открито.

Новото съоръжение ще се намира непосредствено до ДГ „Златното ключе“. В момента теренът там се използва само за спорт, а заради денивелацията площадките са със значителен наклон.

При изграждането на паркинга ще се използва естествената разлика във височината между ул. „Княгиня Мария Луиза“ и ул. „Дебелт“, която е около 2,10 метра. Така ще се създаде естествена вентилация от едната фасада и ще се улесни влизането на автомобилите.

Предвиден е един вход/изход за автомобилите, който ще е от страната на ул. „Княгиня Мария Луиза“, а пешеходния достъп ще е двустранен – един път по скъсена рампа до вход/изхода и втори път от ул. „Дебелт“.

Достъпът към спортните площадки ще е само от ул. „Дебелт“.

Подземният паркинг е с 81 места за автомобили. От тях 3 са предвидени за хора в неравностойно положение и 2 са с точки за зареждане на електромобили – предвижда се възможност за разширение с още 16 места за зареждане.

Достъпът ще бъде чрез рампа, която е с наклон до 10%, на нея се разполага бариера със система за достъп. До рампата е предвидено стълбище за пешеходен достъп и евакуация. В другият край на паркинга ще се намира стълбищна клетка и асансьор за достъп и евакуация от ул. „Дебелт“.

Паркингът от страната на ул. „Княгиня Мария Луиза“ ще е изцяло отворен, без стени или прозорци с цел осигуряване на естествено вентилиране на пространството му.

На покрива на паркинга ще бъдат спортните площадки. По проект те са разделени на три зони – игрище за мини футбол с размери 20/40м., игрище за баскетбол и волейбол с размери 19/32м. и зона за открит фитнес и групови тренировки с площ от 65м2.

Към зоната за фитнес на открито са предвидени уреди и съоръжения подходящи за широк кръг от ползватели. Част от съоръженията ще бъдат разположени конзолно върху стена, която ще съдържа информация за възможните упражнения на уредите и начина им на ползване. Към площадките ще има 6 малки трибуни (по три към всяко игрище) със слънцезащитни елементи. От страната на ул. „Дебелт“ ще бъде изградена чешмичка за питейна вода.