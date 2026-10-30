България остава сигурна и спокойна туристическа дестинация и това трябва да бъде основното послание към чуждестранните туристи. Това заяви във Варна министърът на туризма Илин Димитров при откриването на 19-ия Черноморски туристически форум.

Тазгодишното издание е под надслов „Интелигентните туристически дестинации – иновации и устойчиво развитие“, като акцентът е върху използването на данни в туризма и приложението на изкуствения интелект и дигиталните технологии за подобряване на туристическите преживявания. Организатор е Варненската туристическа камара.

Засега събитията в Черно море не се отразяват на ранните записвания за лято 2027 г., които все още са в много начален етап, посочи Димитров. Той призова представителите на туристическия сектор да продължат да представят България като дестинация за четири сезона, която предлага сигурност и спокойствие.

„Нека не търсим проблем там, където няма такъв“, подчерта министърът, като отбеляза, че в България няма протести като тези във Франция, Италия и Испания.

Записванията за зимния сезон вървят добре и хотелиерите са спокойни, допълни Димитров. Предстои му участие в международното туристическо изложение World Travel Market в Лондон, където ще проведе срещи с водещи туроператори и авиопревозвачи.

„Продължаваме политиката по привличане на все по-голям интерес към България и преговаряме без посредници с най-големите компании“, изтъкна той.

В Лондон се очаква да бъдат финализирани и разговорите за провеждането на маратон на TUI във Варна. По думите на министъра състезанието може да се състои в средата на май 2027 г., като идеята е традиционният варненски маратон да бъде брандиран. Това обаче зависи и от подкрепата на общината.

Димитров определи брандираните маратони като добра възможност за привличане на туристи. Според очакванията му участниците в състезанието могат да надхвърлят 10 000 души, тъй като TUI ще се ангажира и с продажбата на билети. Броят на гостите на града вероятно ще бъде още по-голям, тъй като състезателите няма да пристигат сами, допълни министърът.

Обсерваторията за събиране и обработка на данни за туризма, която ще бъде във Варна, се очаква да заработи след Нова година. Димитров съобщи, че ще я представи на 25 ноември в Абу Даби по време на среща на Световната организация по туризъм.

Ако идеята получи подкрепа, България може да стане домакин на световна обсерватория за измерване на качеството в туризма. Според министъра това би било и продукт, който страната ни може да изнася.

След Нова година се очаква да влязат в сила и промени в Закона за туризма. С тях кметовете ще бъдат задължени да насочват 50% от приходите от туристическия данък към реклама и свързаност, обясни Димитров.

Той изрази надежда във Варна да бъде създаден фонд за авиосвързаност, който да обхване общините от Североизточна България, по подобие на съществуващия в Бургас и региона. Според него подобен механизъм би помогнал за привличането на повече полети.

Промените в закона ще децентрализират рекламната стратегия на страната, като дадат възможност на местните общности да разработват собствени стратегии и да договарят директно условия с бизнеса, посочи още министърът.