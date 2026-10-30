Днес, 30 октомври, от 16.30 часа в зала 110 на Бургаския свободен университет почетният генерален директор в Европейската комисия за околна среда Джордж Кремлис ще изнесе открита лекция, последвана от дискусионен панел. С този панел ще стартира и ежегодната Международна конференция „МОРЕ“ на тема „Сигурност и устойчивост“ , която се организира от Морското научно общество, с домакин БСУ.

В откриващия панел на тема „Кръговата и синята икономика и връзката със сигурността и устойчивото развитие за Черно море“, освен пленарният докладчик и лектор с г-н Кремлис, ще участват още новоизбраният и досегашен председатели на МНО проф. д-р Милен Балтов, ректор на БСУ, флотилен адмирал проф. д-р Калин Калинов, началник на Висшето военноморско училище „Никола Й. Вапцаров“ – Варна, г-жа Елизабета Балци – дългогодишният предходен началник на отдела за „Океани и морета“ в ГД „Научни изследвания и иновации“ към ЕК и д-р Адриан Стъникъ – директор на ДжеоЕкоМар, Румъния.

Кремилс е „Доктор хонорис кауза“ на Варненския свободен университет „Черноризец Храбър“ за приноса си към изследването и политиките за подпомагане на кръговата икономика (КИ) в Европейския съюз. Понастоящем г-н Кремлис е директор на Института за кръгова икономика, околна среда, енергетика и климат към Европейската организация по публично право (EPLO), член на Борда на директорите на EPLO и неин „посланик“ за България.

Кремилс и останалите панелисти са част и от второто издание на международния форум „Черно море 2030: Сигурност, устойчивост, иновации“, организиран от Община Бургас и Сдружение „ПроспектиМ", който се провежда днес, 30 октомври, в Международния конгресен център.

Международната конференция „МОРЕ“ на Морското научно общество ще продължи на 31 октомври от 09.00 часа в зала КЦ 2 на университета като едно от събитията на ЕВРОДЕСК в БСУ с два дискусионни панела. Те ще са ориентирани към сигурността в моретата, синята икономика и към технологиите и дигиталните двойници в Черно море. С тях МНО и цялата общност ще отбележат и 30- годишнината от подписването на Стратегическия план за действие за възстановяване и опазване на Черно море и обявяването на 31 октомври за Международен ден на Черно море.

Каним всички приятели на морето да отбележим Международния ден на Черно море, като част от събитията, посветени на 35-годишнината от създаването на Бургаския свободен университет.

Панелът ще се води от Джордж Кремлис днес, 30 октомври, от 16.30 часа в зала 110 и на 31 октомври от 09.00 часа в зала КЦ2 на БСУ.