Морски дрон за автономни мисии ще бъде изпитан в Бургаския залив в рамките на две седмици, съобщи изпълнителният директор на „Хелиос Марин“ (Helios Marine) Димитър Енчев при откриването на международния форум „ЧЕРНО МОРЕ 2030: Сигурност, устойчивост, иновации“ в Международния конгресен център в Бургас.

Безпилотният апарат се произвежда в Бургас и представлява автономна платформа, способна да се придвижва самостоятелно, да се ориентира и да обследва крайбрежни райони. Възможностите му зависят от оборудвания модул, като към момента е разработен вариант за въздушни мисии, уточни Енчев.

Сред възможните приложения на платформата са вземане на проби, наблюдение и проследяване на вражески дронове, обследване на райони при нефтени разливи, както и търсене и спасяване на хора в бурно море.

„Надяваме се да го пуснем да работи самостоятелно, след като премине сертификацията. Вече сме провели разговори с всички институции“, заяви Енчев.

Тестовете се организират на фона на засилените рискове за корабоплаването в Черно море.



Форумът в Бургас обядинява представители на местната и централната власт, европейски организации, научни среди и бизнес.



Сред основните теми в програмата са сигурността в Черно море, опазването на морската среда, устойчивото развитие и ролята на научните изследвания и иновациите.



По време на форума европейският комисар по стартиращите предприятия, научните изследвания и иновациите Екатерина Захариева заяви, че високите технологии и лидерството в иновациите са все повече въпрос на сигурност и независимост, а не само на конкурентоспособност.