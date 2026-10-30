Монументална сграда с ширина 7,60 метра и каменни зидове с дебелина 1,10 метра откриха археолози от Регионален исторически музей Бургас в самия край на тазгодишния сезон на разкопките в средновековния град Русокастро. Сред находките са сребърни монети на българския цар Иван Александър и венециански сребърни грошове, наричани матапани.

Постройката е разположена в близост до вътрешната южна крепостна стена. Особено внимание привлича вътрешната ѝ мазилка от розов водонепропусклив хоросан. Според специалистите това е указание, че помещението вероятно е служило за съхранение на вода или хранителни запаси. Предполага се, че сградата е била на два етажа, като горният е бил използван за жилищни нужди.

Освен сребърните монети на цар Иван Александър и матапаните, при разкопките са намерени и медни монети. Ценните артефакти вече се почистват и обработват в реставрационното ателие на бургаския музей.

Археологическите проучвания на Русокастро се финансират съвместно от Министерския съвет и Община Камено. И се осъществяват от Регионален исторически музей Бургас.



Крепостта е сред приоритетните държавни обекти, финансирани с цел развитие на културния туризъм в страната.