Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов е сред политиците и обществениците, които призовават в неделя на балотажа да се гласува за двойката Андрей Гюров-Георги Кандев.

Партийният лидер е подписал "Призив за единство и мобилизация на вота", в който се казва, че е необходимо е единство около ясната оценка на заплахата, решителната защита на националните интереси и пълноценното участие на България в общата отбрана на ЕС и НАТО.

Ето какво се казва в призива

"Не трябва да чакаме още един потънал кораб, атакувана инфраструктура, атентат или човешки жертви, за да признаем мащаба на риска. За съжаление, президентът и правителството продължават да подценяват заплахата, вместо да подготвят страната за адекватна реакция. По този начин те не възпират агресора, а създават предпоставки за нови атаки.

Отказът да се разпознае руската заплаха, включително в прилежащата зона, и да се назове отговорността на Кремъл за ескалацията в Черно море, съчетан с недостатъчното използване на собствените ни способности и на ресурсите на съюзниците, рязко увеличава уязвимостта на България и геополитическия риск за страната.

Недостигът на способности може да бъде компенсиран от съюзниците, недостигът на политическа воля - не. Последните събития показват колко скъпо може да ни струва илюзията, че Путин може да бъде омиротворен чрез отстъпки и снишаване. Последиците вече не са само военни или геополитически. Те засягат всеки български гражданин, бизнеса, търговията и сигурността на корабоплаването до и от нашите пристанища.

Стигнахме дотам да критикуваме съюзниците си от Румъния, на които разчитаме, за това, че се защитават и свалят руски дронове, защото, видите ли, с действията си провокирали Русия!

Стремежът на Путин НАТО да се върне към границите отпреди 1997 г. означава връщане на България и Източна Европа в руската сфера на влияние. Нито дума за това - нито от Йотова, нито от Радев.

Българското общество на практика е лишено от реалистична оценка на опасността чрез непрекъснатото повтаряне на тези, които съвпадат дума по дума с позициите на Кремъл и рязко контрастират с оценките на ЕС и НАТО. Същото се отнася и до отказа да се назове стратегическата заплаха, съдържаща се в искането на Путин НАТО да не разполага сили извън границите на Алианса от преди 1997 г. - искане, което на практика означава връщането ни в руската сфера на влияние и излизането на цяла Източна Европа от НАТО. Нито дума за това - нито от Йотова, нито от Радев.

В предстоящите съдбоносни времена страната не може да остане без институционален и политически коректив на най-високо равнище. Различията и противоречията от миналото не трябва да ни пречат днес да разпознаем общата опасност и да поемем своята отговорност за бъдещето на България.

Отечеството има нужда от нашия категоричен избор в защита на България, европейското ѝ бъ

Сред подписалите се са още президентът (2012-2017) Росен Плевнелиев, експремиерът Иван Костов и Николай Денков, кметът на София Васил Терзиев, бившите министри Аню Ангелов, Атанас Запрянов, Бойко Ноев, Валентин Радев, Велизар Шаламанов, Даниел Митов, Корман Исмаилов, Меглена Кунева, Надежда Нейнски, Николай Василев, Николай Ненчев, Николай Свинаров, Румяна Бъчварова, Тодор Тагарев и Трайчо Трайков.

Призивът е подкрепен още от висши офицери от резерва и запаса, дипломати и общественици.