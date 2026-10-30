Тежка катастрофа с фатален край е станала на 29 октомври около 16:00 часа на автомагистрала „Тракия“ в посока Бургас.

По първоначална информация товарен автомобил „Киа“, управляван от 46-годишен мъж, се е движил по магистралата. На км 225+100 водачът изгубил контрол над превозното средство, напуснал пътното платно вдясно, навлязъл в крайпътна канавка, ударил се в дърво и се преобърнал по таван.

Водачът е починал на място. 46-годишна пътничка е транспортирана в болница в Стара Загора, където е прегледана и освободена без опасност за живота.

По случая е образувано досъдебно производство.