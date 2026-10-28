Плаващият под либерийски флаг контейнеровоз CONTSHIP JET е бил поразен при атака с дронове в Черно море край нос Калиакра, съобщава Maritime.bg.

Според специализираното издание екипажът на атакувания кораб се евакуира на спасителни плотове. За бТВ съобщиха, че от Министерство на отбраната знаят за инцидента. Очаква се изявление на министерството.

Корабът е плавал към румънската Констанца, след като е отпътувал от израелското пристанище Хайфа. По информация на изданието плавателният съд се е намирал на около 16 морски мили от нос Калиакра.

По предварителни данни екипажът е напуснал кораба. Към момента в публикацията не се посочват подробности за състоянието на моряците, нито за мащаба на щетите по плавателния съд.

На фона на инцидента в Черно море в София се провежда среща на министрите на отбраната на България, Турция и Румъния. Атаката е поредният случай от серията нападения с въздушни и морски дронове срещу търговски кораби в близост до българското и румънското крайбрежие през октомври.

По данни на Maritime.bg през последните седмици при подобни инциденти са потопени няколко плавателни съда, а други са били поразени. Сред тях са корабите ROYAD MAMMADOV, ALFA WATAN и HS DIGNITY, както и ABLE и CHELSEA-3.