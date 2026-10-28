Два влака са се сблъскали южно от Мадрид в сряда сутринта, а най-малко 10 души са загинали при катастрофата.

"Информацията, която получаваме, никак не е добра. Има поне 10 загинали, като е възможно броят им да нарасне", заяви регионален говорител пред местни медии.

"Два влака се сблъскаха - има ранени хора", каза Мануел Галан, кмет на град Урда, пред обществената телевизия TVE непосредствено след катастрофата.

Железопътният оператор ADIF също потвърди, че е възникнал сблъсък, като в публикация в социалните мрежи посочи, че движението по високоскоростната железопътна линия от Мадрид към южната част на страната е преустановено.

Испанският министър-председател Педро Санчес заяви в публикация в X, че е "шокиран от тежката влакова катастрофа в Толедо", и изрази своята "симпатия, солидарност и подкрепа към всички пострадали и техните семейства".

Влак на Renfe и влак на Iryo са се сблъскали малко след 9:00 ч., което е довело до дерайлирането на два вагона на Iryo. Това съобщи правителствен говорител за региона Кастилия-Ла Манча, като добави, че причините за инцидента и броят на пострадалите все още се уточняват.

Железопътният оператор Adif заяви, че инцидентът е станал между градовете Мора и Оргас, като в него са участвали високоскоростен влак на Renfe и такъв на Iryo, пътуващи от Мадрид към Севиля.

Испанският вестник El Pais цитира свидетели, които съобщават за множество ранени и пристигане на спешни медицински екипи на мястото на инцидента. Според изданието два от вагоните са излезли от релсите и са паднали по насип.

54-годишният Хесус Херонимо в момента се намира на мястото на инцидента. Той е пътувал във втори вагон на високоскоростния влак AVE за Севиля - дестинация, която често посещава за работни срещи в качеството си на медицински консултант.