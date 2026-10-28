На 5 ноември 2026 г., четвъртък, Регионален исторически музей – Бургас и Българска академия на науките организират представяне на книгата „Митрополит Симеон Варненско-Преславски и Българското възраждане“. Монографията представлява биографичен очерк за митрополит Симеон (1840-1937) като деец на Българското възраждане, като свидетел на тази епоха и пазител на нейната памет.

Изследването е базирано върху автентичен изворов материал от публикувани и архивни източници, част от които влизат в научно обращение за първи път. В книгата са третирани множество разнообразни исторически въпроси, с които изданието придобива стойност отвъд конкретната тема на изследването.

Автор на монографията е доц. д-р Димитър Христов от Института за исторически изследвания към Българска академия на науките. Той е дългогодишен преподавател по история. През 2009 г. защитава докторска дисертация в областта на българската историография. От 2012 г. работи в Института за исторически изследвания към Българската академия на науките. Автор е на повече от 40 научни публикации. Главни теми на изследванията му са историята на Православната църква и историята на Българското възраждане. С книгата си за митрополит Симеон се хабилитира за доцент през януари 2026 г.

Издател на неговия труд е Институтът за исторически изследвания – БАН (София, 2025).

Изданието ще бъде представено от д-р Иванка Делева, заместник-директор на РИМ – Бургас, в Исторически музей – Бургас, ул. „Лермонтов“ № 31, от 17:30 часа.