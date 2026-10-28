Бургас ще бъде домакин на пътуващата изложба „150 години детски организации в България – история, уроци и бъдеще“ и представянето на първата по рода си „Енциклопедия на детските организации в България. Хрониките на един активист за правата на детето“ с автор Георги Богданов. Събитието ще се състои на 29 октомври от 14:00 часа в зала „Петя Дубарова“ на Културен център „Морско казино“ и се организира от Национална мрежа за децата съвместно с Община Бургас.

Книгата и изложбата проследяват повече от 150 години история на хората и организациите, посветили усилията си на благополучието на децата в България. Разказът започва с първите благотворителни женски дружества след Освобождението и достига до съвременните граждански организации, които работят за защита на детските права и за създаване на по-добри условия за развитие на всяко дете.

Експозицията включва 21 пана с архивни фотографии, документи, личности и истории, които представят важни моменти от развитието на детските организации у нас. Енциклопедията на Георги Богданов допълва този исторически преглед, като събира информация за над 600 организации, инициативи, личности и граждански активисти, оставили своя отпечатък върху развитието на детските политики и защитата на правата на децата в България.

Изложбата и книгата ще обиколят над 20 града в страната, за да направят това наследство достъпно за по-широка публика и да насърчат разговора за ролята на гражданското общество в грижата за децата.

Представянето в Бургас е възможност да бъдат припомнени усилията на поколения хора, които са променяли живота на децата в България, както и да се открои значението на работата на организациите и активистите, които продължават тази мисия и днес.