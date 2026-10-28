Председателят на КЗП Мая Манолова за пореден път отбеляза, че цените на основните хранителни продукти в София са по-високи от тези в други европейски столици като Виена и Берлин.

Манолова подчерта, че проверките на КЗП са свързани именно с цените на храните, основно в големите търговски вериги, защото техният пазарен дял е най-голям.

“Те спорят, че стигат до 60%, според данни на други експерти - 70% от търговията на дребно с храни е на търговските вериги. Във всички случаи сравненията, които направихме в рамките на нашите проверки, показват, че цените на основни хранителни продукти в София са по-високи от тези във Виена и Берлин, а също така и надценките, разликата между доставната и продажната цена в България са в пъти по-високи в някои от случаите, отколкото тези в Германия, в държавата майка, на собствениците на двете най-големи търговски вериги у нас”, обясни председателят на КЗП пред БНТ.

Манолова е категорична - това “обезкостява” българския потребител. Тя добави, че търговските вериги продават на българските потребители при по-неизгодни условия спрямо германските потребители например.

Манолова донесе щайга, за да обясни друг трик на четири от големите търговски вериги, с който допълнително оскъпяват разходите на производителите.

Нарушенията в кухня майка

По повод констатираните вчера нарушения от БАБХ и КЗП в кухня майка на голяма търговска верига, Манолова каза, че в обекта са приготвяни готовите продукти за топлите точки, за топлите витрини на една от веригите в едно голямо населено място. Става дума за Пловдив. Там хигиенните условия и на помещенията и на технологичното оборудване са били наистина под всякакво ниво.

Освен това са липсвали документи за проследимост на ползваните продукти, каза още председателят на КЗП.

Установен е и склад на голяма търговска верига, в който в нарушение на закона се съхраняват и продукти с изтекъл срок на годност.

"Става дума за месни продукти. Част от тези продукти би следвало да имат съответните документи за това как са извозени от склада и дали са унищожени. Тази документална проверка също продължава, за да се установи дали се спазват правилата. Всъщност затворени са и две топли витрини, две топли точки в други супермаркети на друга верига, едната от които се установи в столицата. Тоест проверките вървят по всички направления. Това, което Комисията за защита на потребителите проверява, са нелоялни търговски практики. Трябва законът да се прилага еднакво към всички в случаите, в които се установят нелоялни търговски практики”, обясни още Манолова.

Тя каза още, че вчера е подписала 4 наказателни постановления на обща стойност 110 000 евро за заблуждаващи търговски практики.