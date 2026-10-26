Пореден сериозен пътен инцидент е станал преди минути на пътя между Плевен и село Ясен. Катастрофата е в участъка, който преди около четири седмици се превърна в място на трагедия, отнела живота на четирима младежи, пише pleven.info

За новия инцидент става ясно от кадри, публикувани в социалните мрежи. На тях се виждат два катастрофирали автомобила - лек автомобил и лекотоварно превозно средство, които са претърпели видими материални щети.

Към момента няма официална информация за причините, довели до сблъсъка, както и дали при произшествието има пострадали хора. Все още не са известни и подробности за обстоятелствата, при които е настъпила катастрофата.

Новият инцидент отново поставя на дневен ред въпроса за пътната безопасност в този участък. Споменът за трагедията отпреди месец, при която четирима млади хора загубиха живота си, все още е болезнен за близките им и местната общественост.