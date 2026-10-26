Бургас загуби една от ярките личности в своя културен и духовен живот. Напусна ни Бисерка Граматикова – изтъкнат музикален педагог, музиколог, краевед и критик, посветила живота си на музикалното изкуство, образованието и съхраняването на културната памет на града.

През 2023 година Бисерка Граматикова беше удостоена с плакет на Община Бургас за принос в развитието на културата и служба на обществото – признание за нейното дългогодишно и всеотдайно дело в полза на града и неговата духовна общност.

Като дългогодишен преподавател в Националното училище по музикално и сценично изкуство „Проф. Панчо Владигеров“ тя остави трайна следа в живота на поколения млади музиканти. Със своите знания, взискателност и отдаденост Бисерка Граматикова възпитаваше не само музикални умения, но и любов към изкуството, уважение към традициите и стремеж към съвършенство.

Нейната дейност като музиколог, краевед и критик е важна част от културната история на Бургас. С професионализъм и задълбочени познания тя допринасяше за съхраняването и популяризирането на музикалното наследство на града.

Бисерка Граматикова е носител и на „Кристално огърлие“ – най-високото отличие на Съюза на българските музикални и танцови дейци.

През 2026 г., по повод 80-годишнината от рождението на Бисерка Граматикова, Община Бургас организира специално събитие под надслов „Бургаски музикални будители“, което събра нейни възпитаници, изтъкнати музиковеди и преподаватели. С кръгла маса, представяне на библиографията ѝ и концерт на ансамбъл „Арс музика“ с участието на млади таланти от НУМСИ – Бургас бе отдадена почит на нейния забележителен принос към музикалното образование и съхраняването на културната памет на града.

„Бургас губи достоен пазител на музикалните традиции, всеотдаен преподавател и човек, чийто живот беше посветен на знанието, изкуството и младите таланти. Бисерка Граматикова оставя следа не само в културната история на нашия град, но и в сърцата на поколения свои ученици. Нейното дело ще продължи да живее чрез хората, които е вдъхновила“, заяви кметът Димитър Николов.

Община Бургас изказва искрени съболезнования на семейството, близките, колегите и учениците на Бисерка Граматикова.

Поклон пред светлата ѝ памет!

Опелото на Бисерка Граматикова ще се състои на 27 октомври (вторник) от 12:30 часа в храм „Св. Богородица“.