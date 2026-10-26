Галерия „Богориди“ ще бъде домакин на артистичен диалог между две държави, обединени от съвременното изкуство и творческите търсения, а Бургас ще се превърне в пресечна точка на художествени идеи и културни влияния с откриването на международната изложба „Paper Works“. Експозицията събира 63 творци от България и Турция. Събитието ще се състои на 27 октомври 2026 година от 18.30 часа в галерия „Богориди“.

Изложбата поставя акцент върху изкуството като универсален език, който преодолява граници и създава възможности за срещи между различни култури, професионални общности и творчески подходи. В проекта участват архитекти, художници, университетски преподаватели и представители на независими артистични общности, обединени от стремежа да споделят своите идеи и търсения.

Българското участие включва архитекти от Камарата на архитектите в България, учени от Бургаския държавен университет „Проф. д-р Асен Златаров“ и художници от Дружеството на бургаските художници. От турска страна се включват университетски преподаватели по изкуства и членове на независимия художествен колектив Bağımsız Sanatçılar Kolektifi (BSK).

Срещата между участници с различен опит и художествен език създава пространство за диалог, в което разнообразието е източник на вдъхновение.

Организатори на инициативата са „Yulia Krasovska Art School“ към Фондация „Архитектура и изкуство“ – Бургас, и Pinelo Art Gallery – Истанбул. Координатори на проекта са арх. Юлия Красовска, Джем Ангелос Юстюнер (Cem Aggelos Üstüner), Ясемин Дорян (Yasemin Doryan) и Ерджан Даг (Ercan Dağ) – представители на художествени и образователни среди в България и Турция.

Партньори на събитието са Камарата на архитектите в България – Регионална колегия Бургас, Община Руен и галерия „Богориди“ – Бургас.

Откриването ще бъде съпътствано от празнична програма с участието на Дария Белчева, ученичка в четвърти клас на НУМСИ „Проф. Панчо Владигеров“, с преподаватели Александър Бояджиев и Людмила Иванова.



Международната изложба ще бъде отворена за посетители от 27 до 29 октомври.

Входът към света на съвременното изкуство е отворен за всички, които искат да открият нови гледни точки и да споделят вдъхновението от една международна творческа среща.