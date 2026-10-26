На 28 октомври ще бъде открита изложбата „С Бургас в сърцето“. Експозицията ще представи 11 съвременни автори, чийто житейски и творчески път е свързан с Бургас.

Произведения на знаковите художници Стефан Марков, Стоян Цанев и Кръстьо Тодоров, които вече не са сред нас и на техните талантливи колеги - Атанас Атанасов, Дарина Пеева, Димо Колибаров, Елена Калудова, Иво Бистрички, Милена Казакова, Пенка Илиева -Чория и Светозар Бенчев, ще бъдат изложени в галерия „Ателие“ във филиала на НХА.

Създадени в периода между 1999 и 2025 година, творбите са ценна част от една впечатляваща колекция и носят белезите на времето, живота, морето, емоциите и таланта на своите автори. А обединяващото в тази изложба е градът, който в непреходните стихове на Христо Фотев е не просто град, а място на принадлежност, памет, любов и свобода.

„С Бургас в сърцето“ е изложба от колекцията „Звук и цвят“ на Дарик Радио.

Откриването е на 28 октомври, сряда, от 17.30 в галерия „Ателие“ на НХА, където произведенията ще останат до 15- ти ноември.

Изложбата е посветена на Деня на народните будители и е организирана с подкрепата на

Фонд „Култура“ на Община Бургас и фондация „Радосвет Радев“ и с медийното партньорство на Дарик радио.