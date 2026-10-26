За вторник – 27 октомври, е обявен жълт код за значителни валежи в областите Силистра и Добрич.

Очакват се количества между 30 и 35 литра на квадратен метър. На места е възможно да има и гръмотевици.

Във вторник облачността ще е по-често значителна, студеният въздух ще обхване цялата страна.

Минималните температури ще бъдат между 3° и 8°, по-ниски във високите западни полета, където ще има слана. В източната половина от страната на много места ще вали, а на отделни места в североизточните райони валежите ще са значителни и с гръмотевици. По-късно през деня валежите ще обхванат по-голямата част от Северна България, а в югоизточните райони ще спрат. Максималните температури ще бъдат предимно между 9° и 14°.

В сряда и четвъртък ще преобладава облачно време. През първия ден в Северна България валежите ще продължат, ще се предимно слаби, все още повече като количество в отделни райони на североизток.