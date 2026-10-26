След извършен анализ на пътникопотока по линия 15 в часовете между 6:40 ч. и 07:10 ч., с цел подобряване качеството на услугата, се добавя още един курс за горепосоченото време и разписанието се изменя както следва:

От Бургас – 06:05; 06:15; 06:25; 06:45; 07:05; 07:25

От Сарафово – 06:40; 06:50; 07:00; 07:10; 07:30; 07:50; 08:10

От днес „Бургасбус“ пуска повече автобуси и по бързите линии Б1 и Б2 от терминал „Меден рудник“. Между 7 и 7:30 часа автобусите ще се движат на интервал от 8 минути в линия и интервал от 4 минути между линия Б1 и Б2.

Разписанието се променя в посочения интервал като придобива следния вид:

Б1 – 07:00; 07:08; 07:16; 07:24

Б2 – 07:04; 07:12; 07:20; 07:30

Повече информация можете да получите на официалната страница на общинския превозвач: www.burgasbus.info .