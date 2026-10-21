Зад диригентския пулт застава Иван Кожухаров, в главните роли влизат: Илина Михайлова, Рейналдо Дроз, Александър Крунев и Мария Юрковская

Едно от най-изпълняваните оперни заглавия – „Травиата“ от Джузепе Верди, ще бъде бляскав акцент във февруарската програма на Държавна опера – Бургас. На 23 октомври, петък, от 19:00 часа на сцената на Операта излизат прекрасни оперни артисти. Те ще разкажат трагичната история за една красива любов, подчинена на чисти сърдечни пориви, но помрачена от предразсъдъци и съдбовната неумолимост – във Вердиевия шедьовър. "Травиата" е оперна класика, която неизменно вълнува и носи силен емоционален заряд, генериран от великолепната музика на Джузепе Верди, съдържаща наситена драматургична нишка, и грабваща с вечния сюжет за трагичната любов, която премина през съдбовни предизвикателства и устоява дори на неумолимостта на смъртта.

Зад диригентския пулт застава Иван Кожухаров. Очаква се именитият диригент да съумее да обхване процеса на сътворяване на музикалната партитура – в хармонична цялост и да придаде увереност на музикантите от оркестъра на Бургаската опера да разгърнат в дълбочина характерната мелодика на Верди, която чрез музикалната линия разказва истории, а солиращите инструменти отразяват душевните състояния на героите.

В трагичния образ на Виолета Валери влиза очарователното сопрано Илина Михайлова, солистка на Държавна опера – Варна и от година – на Държавна опера – Бургас, добре позната на бургаската публика от блестящите й и емоционално грабващи роли в: "Моя прекрасна лейди", "Севилският бръснар", Риголето", „Сватбата на Фигаро“, участието й в концертните спектакли „Сарсуела – огън и страст“, „Любов без превод“, „Любов, шампанско и кан-кан“ и др. Многостранното артистично амплоа на великолепната певица ще се представи в емблематичната сопранова роля – за оперния свят, а и за по-широката аудитория – на Виолета Валери, разкъсвана от драматични страсти с трагичен оттенък. Тя е невероятно въздействаща в образа – обаятелна, извънмерно талантлива и артистична, изтъкана от нюансите на целия спектър на чувствеността, безупречна във вокално отношение.

В образа на Алфред Жермон на сцената на Бургаската опера ще се представи харизматичният тенор от Венецуела Рейналдо Дроз. Младият тенор е възпитаник на Райна Кабаиванска и победител в XII международен оперен конкурс „Анита Черкуети" в Монтекозаро, Италия. От няколко сезона е щатен солист на Държавна опера – Варна, а от година e в солистичния състав на Държавна опера – Бургас. Изявявал се като солист в постановки на Софийската опера и балет и на други сцени в България. Харизматичната сценична двойка ще се представят за четвърти път в драматичните роли на Виолета Валери и Алфред Жермон за втори път – след вълнуващия спектакъл на Вердиевия шедьовър през м. ноември 2025 г., м. февруари т. год. на сцената в Операта. Двамата певци са споени от единна емоция, която разтърси публиката – със силата на пресъздадената трагична история между емблематичната двойка в оперния свят. Копнеж, откровение, плам, страст, съмнение, вътрешна борба, разочарование, чувство за реванш, разкаяние, болезнено очакване, триумф на чувствата – макар и на прага на смъртта – брилянтно ще представят двамата класни артисти спектъра от различни състояния на духа.

Вплетени в цялостната драматургична въздейственост ще бъдат и останалите солисти в „Травиата“: именитият български баритон Александър Крунев – респектиращ и предизвикващ разнопосочни чувства в образа на Жорж Жермон, преминаващ през различни състояния на духа и преодоляването на собствените си принципи и предразсъдъци баща на Алфред; харизматичното мецосопрано Мария Юрковская дебютира в аристократичната роля на кокетката от висшето парижко общество Флора Бервоа. Юрковская е носител на Втора награда от Международния конкурс за оперни певци „Стоян Попов“ 2025 г., е добре позната на бургаската публика в ролята си на Розина в „Севилският бръснар“, Мерседес – в „Кармен“, Церлина – в „Дон Жуан“, Фенена – в „Набуко“, „Керубино – в „Сватбата на Фигаро“, участието й в редица концертни прояви – „Неаполитанска вечер в Операта“, „Сарсуела – огън и страст“ и др.

Ненатрапчивото нежно присъствие на Анина – приближената прислужница на Виолета, която е с нея в радостни и трагични моменти, ще бъде изпълнена от Дарина Запрянова. Силните характерни мъжки образи от обкръжението на Алфред Жермон: Милен Динолов – като Виконт Гастон дьо Леторие, Костадин Мечков – в образа на Барон Дюфол – съперник на Алфред за сърцето на Виолета Валери; Андрей Юрковский – в ролята на Маркиз д'Обини, който е любимец на жените на светските събития; Диман Панчев – като благородния Доктор Гренвил, Мирослав Димитров – в образа на Жозеф, слуга на Виолета; Николай Николов – като Слуга на Флора.

Очаква се музикантите от оркестъра, както и артистите от хоровия и балетен състав на Операта, ще пресъздадат прецизно и емоционално светския разкош на парижкото висше общество. Диригент на хора, на който е отредена важна роля в цялостното развитие на сюжетното действие, е Александър Чепанов, концертмайстор е Христо Белчев. Атрактивната хореография, която се вписа вихрено в спектъра от багри и емоции в спектакъла, е дело на Галина Калчева, помощник-режисьори на постановката са Лина Пеева и Петър Тихолов, репетитор на балетния състав е Марина Змеева-Маркова.

Майсторската режисура на „Травиата“ е на проф. д-р Александър Текелиев и съчетава оригинални похвати и нестандартен подход към изграждането на образите в драматичния сюжет по романа на Александър Дюма – син .Атрактивна и съдържаща иносказателен заряд е сценографията на Каталин Арборе /Румъния/, в която се използват огледалните образи – като символика на душевните метаморфози. Арборе е и автор на красивите сценични костюми на постановката „Травиата“.

Красивата постановка на „Травиата“ отново ще докосне духовния свят на присъстващите, ще ги развълнува, замисли и възвиси. Посланията на операта са вечни – трогателна човешка история за любов, саможертва, изкупление и гибел.

Билети за „Травиата“ – на касата на Операта, каса "Часовника", в Grabo и Eventim.











