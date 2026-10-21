Депутатът от ПГ на ГЕРБ-СДС Теменужка Петкова коментира вчерашното решение на Конституционният съд да отхвърли искането за отмяна в цялост на бюджета за 2026 г., но обяви за противоконституционни изменения в Закона за съдебната власт, които се отнасяха до начина, по който се определят заплатите на младшите магистрати и промените в Кодекса на труда, които се отнасят до трудовия стаж.

Промените в съдебния закон и в Кодекса на труда минаха през преходните и заключителните разпоредби на Закона за държавния бюджет за 2026 година.

"За да бъде отстранено това нарушение, "Прогресивна България" трябва да внесе закона за бюджета, което те категорично отказват да направят. Когато законът за бюджета нарушава устройствения закон, това е нарушаване на един от основните принципи в конституцията - за правовата държава”, обясни бившият финансов министър.

"Ако Конституционният съд беше обявил целия закон за противоконституционен, това означаваше, че това правителство трябваше да подаде оставка", каза още Петкова.

Петкова подчерта, че на практика, когато годишният закон за държавния бюджет нарушава устройствения закон, какъвто е Законът за публичните финанси, това категорично означава нарушаване на основните принципи в Конституцията, а именно принципът на правовата държава.

“Не съм изненадана от това решение на КС, защото половината от членовете на КС са личен избор на бившия президент и настоящ премиер Румен Радев. Нали нямаме илюзии, че ако КС беше обявил целия закон за държавния бюджет за противоконституционен, това означаваше единствено едно нещо, че това правителство трябваше да подаде оставка", заяви Петкова.

“Погледнете становищата на експертите, които са изразили своята позицията по отношение на противоконституционността на целия Закон за държавния бюджет за 2026 г., които са на сайта на КС, и ще видите, че няма нито едно становище на професори, преподаватели от български университети, което да е в подкрепа на тезата на „Прогресивна България" и на правителството”, каза още бившият финансов министър.

Петкова отново отбеляза, че няма изненади по отношение на развитието на събитията, но трябва да се знае, че това решение води до много сериозен риск. “Това решение на практика отваря “кутията на Пандора", защото казва - оттук нататък всеки един бюджет може да бъде с дефицит, какъвто правителството прецени", допълни тя и подчерта, че това е тежък прецедент и последствията от него тепърва ще станат известни.

На въпрос относно липсата на кворум, който провали извънредното заседание на парламента, на което трябваше да бъде изнесена информация за т.нар. “Петрички Ескобар", Петкова коментира, че това е въпрос към мнозинството от “Прогресивна България".

“Виждате, че колегите от “Прогресивна България" не желаят да има заседание и публичност", каза още депутатът от ГЕРБ.