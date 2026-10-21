В нощта срещу неделя, 25 октомври, България преминава към астрономическото часово време. В 4:00 ч. сутринта часовниците трябва да бъдат върнати с един час назад – до 3:00 ч., припомнят от Българския институт по метрология.



Според действащите правила на Европейския съюз всички държави членки преминават към лятно часово време в последната неделя на март, а към стандартното за съответната държава време – в последната неделя на октомври.



Това е предвидено в европейската директива за сезонната смяна на часовото време. Въпросът за прекратяването на сезонната смяна на времето се обсъжда в ЕС от години, но окончателно решение все още няма.



През 2018 г. Европейската комисия предложи практиката да бъде прекратена, а през 2019 г. Европейският парламент подкрепи предложението. Планът предвиждаше държавите членки сами да изберат дали да останат постоянно на лятно или на стандартно часово време. До общо съгласие обаче не се стигна, включително заради опасения от разминавания между съседни държави и затруднения за транспорта, вътрешния пазар и ежедневието на хората.