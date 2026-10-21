Десетки роднини, привърженици и служители на общинската администрация в Сунгурларе се събраха днес пред Областната дирекция на МВР - Бургас в подкрепа на кмета на общината инж. Димитър Гавазов. Той бе задържан снощи при специализирана операция на ГДБОП и изведен през задния вход на полицията в града. При акцията от сградата на кметството антимафиотите са иззели документи, свързани с обществени поръчки.

Към момента Гавазов е задържан за 24 часа, а от прокуратурата в Бургас обявиха, че ще огласят официално утре дали арестът му ще бъде удължен, както и повече данни за разследването.

Привържениците на кмета определиха задържането му като политическа репресия, а твърденията за злоупотреби с обществени поръчки считат за несъстоятелни. Те настояват за незабавното му освобождаване. По неофициална информация става въпрос за четири обществени поръчки.

Димитър Гавазов бе избран за кмет на община Сунгурларе на местните избори през 2023 г. като кандидат на ДПС.

Всички са наясно, че нямаме тревоги. Действително имаме тревоги за нашия кмет инж. Димитър Гавазов като личност. Това е, което ни притеснява", каза Татяна Иванова, зам.-кмет на община Сунгурларе:

"Има много по-важни проблеми. Хората измират по улиците. Децата ни са постоянно подложени на наркотормоз. Отвсякъде им се предлага. И ние се занимаваме в момента, че предполагаме, че кметът е направил измама, защото така казаха еди-кои си и опонентите му, които разбраха, че по никакъв начин не могат да оборят работещ кмет, когото всички го обожават. Сега най-лесното е, защото обикновеният човек, като види кмет с белезници и си мисли, че това е факт, защото AI, повечето хора в община Сунгурларе не са чували, че съществува", заяви Магдалена Гавазова, сестра на кмета на Сунгурларе Димитър Гавазов:. А Айше Мустафа, секретар на кметство с. Климаш, общ. Сунгурларе определи кмета на Сунгурларе като "Човек с главно Ч".