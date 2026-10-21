Схемата започна да се разплита. Сунгурларе е само началото.

Това обяви днес премиерът Румен Радев преди започване на редовното заседание на правителството по повод акцията на ДАНС и ГДБОП във вторник и задържането на кмета на Сунгурларе Димитър Гавазов. Гавазов е кмет от ДПС. Органите на реда влязоха в сградата на общината и иззеха документи, свързани с обществени поръчки и съмнения за отклоняване на значителни средства от бюджета. Днес ГДБОП ще даде подробности за акцията.

"Сунгурларе едва ли е центърът на корупцията, но е началото, и най-сетне се намериха достойни и смели прокурори на окръжно ниво, които застанаха на страната на справедливостта", каза премиерът.

Той индиректно заплаши лидерите на ГЕРБ и ДПС Бойко Борисов и Делян Пеевски, че случаят Сунгурларе е само началото.

"На заседанията на Министерски съвет не коментирам ръководителите на политически парти, но днес ще наруша този принцип. Известна максима е, че липсата на справедливост и възмездие за заграбеното водят до чувство за безнаказаност и самозабравяне. Пеевски и Борисов отново се връщат към познатия си арогантен стил на говорене и действие“, каза още Радев в началото на заседанието на Министерския съвет.

Той обяви, че лидерите на ГЕРБ и ДПС Бойко Борисов и Делян Пеевски са изнервени, „понеже вече не могат да влизат в сглобки с жадни за власт и готови за уродливи кръвосмешения политически партньори“. „Не могат да диктуват на правителството и губят контрола върху финансовите потоци. Техните лейтенанти вече не определят обществените поръчки в държавата, а подставените лица все по-трудно ще прикриват заграбеното“, заяви Радев.

Премиерът свърза тези свои твърдения с работата на правоохранителните органи и прокуратурата. По думите му досега усилията на ДАНС и МВР да стигнат до значими разкрития са се сблъсквали с пречки в прокуратурата както на централно, така и на регионално ниво. Радев обаче очаква Борисов и Пеевски да стават все по-изнервени, защото правоохранителните органи вече влизат във функциите си.

ПЕЕВСКИ ОТГОВАРЯ

"С интерес слушах Радев как разпорежда полицейски акции от кабинета си, а именно информацията, че МВР и ДАНС постоянно са на сбирки с него, тези акции, както се случва в момента в Белица и Сунгурларе, се разпореждат от Румен Радев, той е иззел всички функции, не знае кой е, всичко е смесено в главата му", коментира лидерът на ДПС Делян Пеевски в парламента. За първи път той държа реч на т.нар. трибунка в кулоарите.

"Толкова страх от протеста снощи, от социологическите проучвания. Слушах за върха на олигархията - върхът на олигархията са Румен Радев и Николай Копринков. Трябва да се погледнат в огледалото в кабинета на премиера и да се видят - всичко отива при тях. Да викнат Демерджиев и той ще ги разкрие с блестящия си детективски ум", каза Пеевски. Преди това той се закани, че "съвсем скоро ще стане ясно кой е съветникът на Радев", когото има предвид. "Ще кажем кого имаме предвид, ще говорим конкретно какво правят по министерствата, какво прави Шишков, какво правят в енергетиката всичките касиери в момента. Пълен провал! С натиск няма да стане! Обръщам се към премиера: насилието води само към едно – към край на това правителство“, заяви лидерът на ДПС.