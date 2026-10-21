Екипът на остров Света Анастасия и клуб ,,Приятели на морето“ ви канят на водолазен уикенд на с подкрепата водолазни училища Синхрон Спорт и Сън Дайвинг - Бургас.

В края на тази седмица ще е проведе традиционното Есенно гмуркане на острова. От 10:00 в 24 октомври (събота) до 12:30 на 25 октомври (неделя) посетителите на острова ще могат да се запознаят отблизо с водолазния спорт.

Запознайте се с историята на острова заедно с управителя Павлин Димитров. Научете повече за тръпката да си любител водолаз и историята на подводен парк „Св. Анастасия“. На място ще ви очаква професионален инструктор за провеждане на въвеждащ урок във водолазния спорт.

Отплаваме по график от Магазия 1 за разходка до любимия остров и един различен уикенд. За резервация - 0882004124

За смелчаците организираме и първо гмуркане с професионален инструктор и оборудване. Нужна е предварителна заявка на 0882 876 455 - Кирил Балабанов.