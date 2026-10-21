Първо Полша, после България, а сега и Литва - в рамките на един месец инфраструктурата на Starlink в Европа стана обект на предполагаеми саботажи, при които пожари унищожиха комуникационно оборудване, а властите посочват руска намеса.

Полски и литовски официални лица свързват палежите с руски саботаж, което поражда опасения за координирана кампания, насочена срещу сателитната комуникационна мрежа, управлявана от компанията SpaceX на Илон Мъск. Атаките заплашват да нарушат критично важни връзки, на които разчитат украинските военни и цивилното население по време на прекъсвания на електрозахранването и телекомуникационните услуги. Междувременно Москва разработва собствена алтернатива на Starlink, наречена "Рассвет" (Rassvet).

През последния месец инфраструктурата на SpaceX е била обект на атаки три пъти в различни европейски държави, пишат от Unated24.

Полша

Саботажът в Полша е извършен на 23 септември, когато наземна станция на Starlink се запалва. Станцията осигурява интернет връзка за значителна част от Централна и Източна Европа.

Полският министър на цифровите въпроси Кшищоф Гавковски заяви, че пожарът е предизвикан умишлено, за да бъде извадена станцията от строя и да се прекъсне достъпът до интернет за различни институции, включително за украинските военни.

Министърът, отговарящ за разузнавателните служби, Томаш Семоняк, заяви, че няма съмнение относно участието на руските разузнавателни служби, а министър-председателят Доналд Туск определи инцидента като "пореден акт на хибридна война".

Според германското списание Der Spiegel, основните заподозрени може да са членове на турска престъпна организация, действали по нареждане на руските разузнавателни служби.

България

За случая на саботаж беше съобщено на 13 октомври.

Според разследващите, при умишлен палеж са били засегнати 11 от общо 17 антени, използвани за връзка със сателитната мрежа Starlink, в близост до София.

Вече са установени заподозрени, а правителството определи инцидента като умишлен саботаж. Българските власти обаче не са отправили официални обвинения към конкретна държава за участие в случилото се.

Литва

През нощта на 18 октомври неизвестни лица са направили опит да подпалят сграда на компания, в която е било съхранявано оборудване за Starlink.

Разузнавателните служби са предупредили компанията за възможни атаки, което е довело до засилване на мерките за сигурност - стъпка, която в крайна сметка е предотвратила успеха на нападението, заяви министър-председателят Миндаугас Синкевичус. На мястото са открити туби с гориво.

По думите на Синкевичус, обектът обслужва девет антени на Starlink, използвани от Украйна. Литовските правоохранителни органи посочиха, че свързват опита за саботаж с руски действия, целящи да нарушат работата на Starlink в Украйна.

Starlink като критична инфраструктура за Украйна

За Украйна последиците от прекъсванията в работата на Starlink биха могли да надхвърлят значително простото спиране на интернет достъпа. Сателитната мрежа се е превърнала в ключов елемент както за гражданските комуникации, така и за военните операции на страната.

През последните седмици Русия засили атаките си срещу телекомуникационната инфраструктура на Украйна. Например, на 19 октомври се появиха съобщения, че е бил унищожен център за данни, собственост на Datagroup - голям украински телекомуникационен оператор, подкрепен от френската инвестиционна фирма NJJ. Подобни атаки са се случвали и преди, като пряко са засягали интернет връзката в цяла Украйна и са оставяли стотици хиляди потребители без услуга.

При тези обстоятелства Starlink осигурява на украинците жизненоважна резервна интернет връзка. В някои региони това на практика е единственият начин за достъп до интернет, особено в районите на фронта, малките градове и села. За жителите на тези населени места Starlink може да бъде единственият начин да поддържат връзка с близките си и да имат достъп до информация.

Starlink е от съществено значение и за отбраната на Украйна. Тези системи са необходими за защитата на украинските градове както от конвенционални, така и от реактивни дронове тип "Шахед", заяви Серхий "Флаш" Бескрестнов, съветник на президента на Украйна по въпросите на развитието на отбранителните технологии.

Starlink е от решаващо значение и за нарушаването на руските логистични маршрути, като оказва пряко влияние върху събитията на бойното поле. По-конкретно, технологията спомогна за осъществяването на операция "Вивалди", допринасяйки за освобождаването на 277 квадратни километра украинска територия в Донецка област.

Палежите, насочени срещу инфраструктурата на Starlink, пряко възпрепятстват работата на технология, която е от критично значение за Украйна. За Русия тези инциденти са част от по-мащабна саботажна кампания, която се провежда в цяла Европа от години.

Според разследване на Bloomberg, хибридните атаки на Русия срещу Европа стават все по-опасни - от саботажи и палежи до кибератаки и нарушения на въздушното пространство. През последните два месеца Русия се е насочила към обекти от отбранителната индустрия и логистиката, които пряко подпомагат Украйна.