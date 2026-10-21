Българските Военновъздушни сили засилват наблюдението и контрола над Черно море, съобщават от Военното министерство.

Екипажи на самолети F-16, МиГ-29, Су-25 и L-39 изпълняват задачи по патрулиране, наблюдение и разузнаване на въздушното пространство над териториалното море на България. Полетите ще продължат и през следващите дни.

За усилване на охраната на въздушното пространство има и допълнителни наземни сили, средства за наблюдение и противовъздушна отбрана, съобщават още от Министерството на отбраната.

Жители на няколко морски града днес забелязаха самолетите и публикуваха въпросителни постове в социалните мрежи като темата предизвика многобройни коментари.