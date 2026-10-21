Три специални прожекционни програми събират в Културен център „Морско казино“ пионерите на анимацията, новото поколение български творци и емблематични филми от международния фестивал MONSTRA в Португалия.

Входът е свободен!

На 28 октомври Бургас ще отбележи Световния ден на анимацията с празник на въображението, движението и магията на оживелите образи. В зала „Петя Дубарова“ на Културен център „Морско казино“ публиката ще има възможност да проследи пътя на анимационното изкуство – от неговите исторически начала, през съвременната българска студентска анимация, до впечатляващи произведения от международната сцена.

Три програми, три различни гледни точки и една обща любов към изкуството, което превръща неподвижното изображение в жива история.

Празникът започва в 17:00 ч. с „Да върнем лентата назад: Знакови анимационни филми от зората на световното кино“ с куратор Николай Чакъров. Програмата връща зрителите към ранните експерименти и новаторските открития, поставили основите на анимацията като самостоятелно екранно изкуство. Това е среща с пионерите, дръзнали да раздвижат въображението и да променят завинаги начина, по който възприемаме образите на екрана.

В 18:00 ч. фокусът се премества към новото поколение български аниматори със селекцията „Съвременна българска студентска анимация“, представена от специалност „Анимация“ на Националната академия за театрално и филмово изкуство „Кръстьо Сарафов“. Под кураторството на проф. д-р Радостина Нейкова програмата събира едни от най-добрите студентски филми от последните няколко години. Публиката ще се потопи в свят от разнообразни идеи, експериментални техники и индивидуални авторски почерци, които разкриват богатството, смелостта и творческата енергия на младата българска анимация.

В 19:00 ч. празникът продължава с международен поглед към съвременната анимация. Международният фестивал на анимационния филм MONSTRA от Португалия представя програмата „Емблематични анимационни филми от последните издания на фестивала“ с куратор доц. Фернандо Галрито. Селекцията предлага среща с ярки произведения на португалски и чуждестранни автори, които демонстрират колко разнообразен, свободен и експериментален може да бъде езикът на анимацията.

Основан в Лисабон през 2000 г., MONSTRA утвърждава анимацията като изкуство без граници – пространство за диалог между киното, визуалните изкуства, музиката, театъра и новите технологии. Със своята международна програма фестивалът отваря врати към различни култури, естетики и творчески подходи, а гостуването му в Бургас е възможност местната публика да се докосне до част от това богато световно многообразие.

Датата 28 октомври има специално значение за историята на анимацията. На този ден през 1892 г. френският изобретател Емил Рейно представя публично своя „Оптичен театър“ (Théâtre Optique) в музея „Гревен“ в Париж – събитие, превърнало се в знаков момент в развитието на анимационното изкуство и прожектираните движещи се изображения. В чест на тази историческа демонстрация всяка година на 28 октомври се отбелязва Световният ден на анимацията.

На 28 октомври Бургас няма просто да гледа анимация – ще преживее нейната история, настояще и бъдеще. От първите опити да бъде уловено движението до свободата на съвременния авторски почерк, от българската студентска сцена до международните фестивални открития – трите програми превръщат зала „Петя Дубарова“ в място за среща на поколения, идеи и светове, родени от силата на въображението.

ПРОГРАМА

28 октомври 2026 г. (сряда)

- 17:00–18:00 ч. — „Да върнем лентата назад: Знакови анимационни филми от зората на световното кино“

Куратор: Николай Чакъров

- 18:00–19:00 ч. — „Съвременна българска студентска анимация“

Представя: специалност „Анимация“, НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов“

Куратор: проф. д-р Радостина Нейкова

- 19:00–20:00 ч. — „Емблематични анимационни филми от последните издания на фестивала MONSTRA“

Представя: Международен фестивал на анимационния филм MONSTRA, Португалия

Куратор: доц. Фернандо Галрито