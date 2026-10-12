Трагична новина разтърси зрителите на "Гласът на България". На 54-годишна възраст е починал Румен Колев - музикантът, който успя да впечатли треньорите в шоуто и да спечели симпатиите на публиката с неповторимия си глас и сценично присъствие.

В неделя вечерта, 11 октомври, bTV излъчи участието му в поредното издание на предаването в негова памет. Колев изпълни песента "Нежно постоянство", след което и четиримата треньори обърнаха столовете си, пожелавайки го в своите отбори. Малко след това от екипа на музикалното предаване съобщиха тъжната вест с емоционално послание:

"В памет на Румен Колев. Твоят глас ще остане завинаги с нас! Екипът на "Гласът на България" поднася своите съболезнования."



Причината за смъртта на Румен Колев все още не става известна.

Румен Колев посвещава 35 години от живота си на музиката. През 1997 година напуска България и заминава за Южна Африка, където продължава музикалната си кариера. Пее в клубове в Йоханесбург и Кейптаун, а сцената остава неизменна част от живота му.

Преди кастингите за "Гласът на България" се завръща в родината с надеждата да започне нов етап.

"Сега започва третата част от моя живот", заявява той във визитката си за предаването.

В социалните мрежи зрители споделят тъгата си и си припомнят впечатляващото изпълнение на Колев.

"Уникален глас. Такива гласове просто вече почти няма. Новината, че е починал на края на неговото изпълнение беше доста шокираща за цялото ни семейство. Той беше нашият фаворит! Да почива в мир и дано не спира да пее там, където е! Лети свободно!", пише зрител.

Особено трогателно е посланието на друг, който пише: "Дълго време след като прочетох новината, седях и мълчах. В памет. Дойде си, за да останеш завинаги тук. Почивай в мир."