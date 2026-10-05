Бургас бе избран за домакин на SPLASH Black Sea 2026 - международно събитие на EIT Water, посветено на настоящето и бъдещето на иновациите в областта на водите, морската среда и морската индустрия в Черноморския регион.

Форумът се състоя на 2 октомври в Международния конгресен център - Бургас и събра представители на бизнеса, науката и публичния сектор от България, Румъния, Грузия, Хърватия, Дания, Обединеното кралство и Турция. Събитието бе организирано от Морски клъстер България с подкрепата на EIT Water и със съфинансиране от Европейския съюз.

Изборът на Бургас за домакин е признание за ролята на града като водещ морски център и значението му за развитието на синята икономика, иновациите и международното сътрудничество в Черноморския регион.

Заместник-кметът по „Финанси, бюджет, икономика и морско дело“ на Община Бургас Станимир Апостолов приветства участниците. В обръщението си той отбеляза, че като единствен заместник-кмет в България с ресор „Морско дело“ за него е чест да бъде част от откриването на форума и подчерта значението на подобни срещи за морски град като Бургас.

Станимир Апостолов акцентира върху активната роля на Община Бургас в насърчаването на диалога между публичния сектор, бизнеса, научните и неправителствените организации и подчерта необходимостта от обединяване на усилията за намиране на решения на предизвикателствата пред Черно море, свързани с опазването на водите, ограничаването на замърсяването и съхраняването на морските екосистеми. Той изрази подкрепата на Общината към инициативите на Морски клъстер България и подчерта значението на международното сътрудничество за развитието на сектора.

Основен акцент във форума бе панелната дискусия „Иновации във водите, морската среда и морската индустрия в Черноморския регион“, в която експерти и представители на сектора обсъдиха актуалните предизвикателства, възможностите за прилагане на нови решения и значението на международното сътрудничество.

В рамките на програмата бе представена и визията на EIT Water за бъдещето на водите в Европа и за развитието на иновационна среда, която да подпомага създаването и прилагането на решения в областта на водите, морската среда и морската индустрия.

Участниците обмениха знания и опит и обсъдиха възможностите за разработване и прилагане на иновативни решения за по-устойчиво управление на водните ресурси, опазване на морската среда и развитие на синята икономика.

Специално място в програмата бе отделено на интерактивна сесия, посветена на възможностите за партньорства в Черноморската икономика, по време на която участниците имаха възможност да представят свои идеи и решения, да обменят контакти и да обсъдят перспективи за бъдещо сътрудничество.

Една от основните цели на форума бе да свърже знанията, експертния опит и новите идеи с реални възможности за съвместна работа между бизнеса, научноизследователските и образователните организации, публичните институции и предприемачите.

Провеждането на SPLASH Black Sea 2026 в Бургас затвърди ролята на града като място за международен обмен на знания и опит и като естествен център за срещи между представители на бизнеса, науката и институциите по значими за Черноморския регион теми.