За приемник на голямата инвестиция с "Райнметал" е обсъден и предложен нов терен край Бургас, който е собственост на Министерството на отбраната и разполага с цялата необходима прилежаща инфраструктура за бързото стартиране на производството.



Ще обявим този обект за обект от националната сигурност и с национално значение, така че да мине по облекчен административен ред. Това стана ясно от думите на вицепремиера Александър Пулев по време на контрола в парламента.



Министър Пулев обсъди партньорството с "Райнметал" с посланика на Германия у нас



Първоначалният проект предвиждаше двата съвместни завода на германския концерн "Райнметал" и българското ВМЗ - за барут и боеприпаси, да се разположат в Сопот. За изграждането им предишното правителство създаде и специално държавно дружество "Иганово", чиято цел беше да избегне обществени поръчки и строителството да се случи по-бързо. Министър Пулев обаче откри нередности.



Преди дни той обяви, че "Иганово" вече е закрито и влято във ВМЗ. "Прекратихме всички потенциални корупционни практики, няма 250 млн. евро да изчезнат без поръчка, защото имаше интерес от определени фирми", каза министърът. "Имах честта да посрещна делегация от "Райнметал" в сряда и там обсъдихме актуални въпроси свързани със структурирането на процеса и проекта. Фокусът беше първо върху защитата на националния интерес, така че да преодолеем тези дефицити в началото на преговорния процес, които наследихме. Ние ще настояваме за пълен технологичен трансфер и създаване на висококачествени работни места в България на територията на ВМЗ", каза министърът.



Пулев разказа, че в рамките на настоящия месец предстои реципрочна визита в Германия, по време на която в консултация с концерна ще бъде избрана и една от три основни алтернативни и допълнителни инвестиционни опции: сателитни технологии, дронове и антидрон системи, логистични и транспортни средства.



„Говорим за сателитни технологии, които може да бъдат използвани от правителството в новосъздаващия се център за такива наблюдения в Доброславци. Може да говорим и за друга продуктова гама, свързана с дронове, антидрон системи, което е бъдещето на отбранителната индустрия, и говорихме и за логистични и транспортни средства, за да може да пренасочим част от нашите специалисти в аутомотив сектора. Ще направим всичко възможно да репозиционираме нашия талант в този сектор", разказа още вицепремиерът.



Разширяването на партньорството с "Райнметал" идва на фона на опасения, че то може изобщо да бъде прекратено, след като преди два месеца Пулев разкри, че нямаме договор, нямаме финансиране и дори избраният терен за съвместното производство между "Райнметал" и ВМЗ - Сопот, не е подходящ. Той е за производство на барут и 155-мм снаряди по стандарт на НАТО. В него българската страна трябваше да държи 49%, а немската - мажоритарен дял от 51%.



Oчакват се 1000 нови работни места. Инвестицията от страна на България трябваше да е в размер на 420 млн. евро.