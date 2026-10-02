Невиждано от шест години увеличение има при хората, които купуват стаж за пенсия, показват нови данни на Националния осигурителен институт. За първите шест месеца на годината броят им е 1581 – с близо 60% повече спрямо използвалите тази възможност за същия период на миналата година (1000 души). Много е вероятно бумът да се дължи на стремежа на много хора да се пенсионират преди 1 юли, за да хванат ковид добавката от 30 евро към пенсията. Тя отпадна за новоотпуснатите пенсии от 1 юли. Другият фактор може би е очакването на новия бюджет, с който стажът поскъпна. Новата му цена влезе в сила от 1 август.

Хората с висше и полувисше образование могат по всяко време да внесат осигуровки за времето на обучение, включително и за времето на докторантурата. При навършване на възраст за пенсиониране човек може да откупи и още до 5 години недостигащ стаж.

Откупуването на стаж се изчислява от минималния осигурителен доход за самоосигуряващите се, а той беше на нивото от 2025 г. до края на юли, тъй като се определя със закона за бюджета на държавното обществено осигуряване. Така до 31 юли сумата беше 109,03 евро за месец, а от 1 август се увеличи на 122,80 евро на месец.

Увеличението на желаещите да откупят стаж е любопитно на фона на тенденцията за спад в последните години. Първото тримесечие например беше най-слабото от 2020 г. насам. Купуващите стаж намаляват от 2024 г. насам, като в пиковата 2023 г. достигнаха 4707 души.

Средният период, който не достига на хората тази година, е 21,56 месеца, показват данните на НОИ.