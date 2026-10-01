Лидерът на ДПС Делян Пеевски отправи нови критики към вътрешния министър Иван Демерджиев.

Той съобщи, че от ДПС предстои да разкрият как да поскъпнали цените, по думите му има интересни връзки за съветници в кабинета на премиера, които са "чести гости" на производители на мантинели. Според Пеевски се отклонява темата за полетите. "Демерджиев не иска истината за тези полети, документите трябва да ги показва, който казва, че не съм ги платил", обясни той.

"Казал съм ясно, че аз и моето семейство сме ги заплатили полетите. Нека Демерджиев да докаже, че са платени от тази фирма. Такова нещо няма, никога моите полети не са плащани от фирми за мантинели", каза той. По думите му се отклонява вниманието от истински важните теми.

"Хората изнемогват. Цените хвърчат, отидоха в Космоса, където той трябва да отиде, може би отгоре ще види цените този министър. Горивата, храните, услугите са чудовищни. Явно тези хора не ходят в страната и не общуват с хората", допълни Пеевски.