В началото на октомври Бургас ще превключи на „зелена скорост“ с „Регионален форум за климатични иновации – Бургас 2026“. В рамките на форума ще се проведат две събития, които поставят в центъра климата, градската среда, активния начин на живот и участието на хората в промяната. Форумът се организира в рамките на проект „Региони За климат“ (Regions4Climate), № 101093873, финансиран по програма „Хоризонт Европа“.

На 2 октомври в конферентна зала на Колеж по туризъм, Парк Езеро ще се проведе заседание на Местното звено за устойчивост и климатична адаптация на Община Бургас на тема: „Стартирай зелено. Климатични иновации за устойчив Бургас“

По време на срещата ще бъдат представени реализираните дейности и постигнатите резултати по проект „Региони За Климат“, Участниците ще обсъдят ключови теми, свързани с климатичните иновации, местния потенциал за развитие, смекчаването на климатичните промени и адаптацията към тях.

Особено място ще имат проектните идеи и предложенията на членовете на Местното звено, които могат да дадат конкретна посока на бъдещи политики, мерки и проекти за устойчивото развитие на града ни.

Само два дни по-късно зелената тема ще излезе от заседателната зала и ще се пренесе в споделеното градското пространство на новоизградения зелен коридор в жк. „Зорница“.

На 4 октомври инициативата „Стартирай зелено“ ще превърне района около малкия паркинг до Многопрофилна болница за активно лечение на детски болести „Света Анастасия“ в място за срещи, творчество, движение и зелен устрем.

Програмата започва в 14:00 ч. с артистична програма от ДГ „Звездица-Зорница“ и инициативата „Деца осиновяват дървета“ – защото грижата за града започва от ежедневните малки навици.

Следват графити работилница, конкурс за детска рисунка и забавления за подрастващите подготвени от Esteo Esteroni, Немска езикова гимназия "Гьоте", Театрален колеж "Любен Гройс", Детска градина "Звездица-Зорница", Зумба с Или, Софийски университет „Св. Климент Охридски“ – Филиал Бургас.

В 15:30 ч. участниците ще могат да се включат в 5-километрово семейно бягане „Да надбягаш себе си“. Регистрацията на бегачите ще стартира в 14:30. Основни партньори в инициативата са Бургас Рън, 5км Рън и Papa Beer.

А в 17:00 ч. Бургас ще посрещне участниците в „COP31“ с велопоход – символичен финал на деня, който свързва зелената мобилност, спорта и климатичните действия.

Международната велосипедна щафета "COP 31 - Bike Ride" пристига в Бургас по пътя си към конференцията на ООН по изменението на климата в Анталия. Маршрутът тази година надмина 22 000 км. и преминава през 3 континента и повече от 20 държави. Бургаска велосипедна общност навигира участниците през целия им преход в нашата страна. Като двата ръкава на щафетата се срещат в Бургас и всички любители на вело спорта могат да придружат велосипедистите до официалното предаване на щафетата. Сборната им точка е в 16:00 ч. на моста при Южни солници.

Двете събития събират в себе си синергията на експертизата и реалното действие – от климатичните политики и местното планиране до залесяването, алтернативните методи за транспорт, изкуството, спорта и активното участие на хората.

Инициативите се реализира със специалната подкрепа на Многопрофилна болница за активно лечение на детски болести „Св. Анастасия“ и Официалния туристически портал на Бургас, GotoBurgas.