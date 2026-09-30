България изпрати на Европейската комисия искане за петото и последно плащане по Националния план за възстановяване и устойчивост (ПВУ). То е за 1 823 000 евро, съобщиха от правителствената пресслужба.

В средата на септември вицепремиерът Атанас Пеканов обяви пред парламентарната комисия по европейските въпроси, че искането за петото плащане обхваща 59 етапа и трябва да бъде подадено до края на месеца.

Страната ни е финализирала успешно изпълнението на плана, отчитайки знакови реформи. Сред тях са конструирането на новата антикорупционна комисия, въвеждането на тестове за почтеност на държавните служители, подобряване на системата за обществени поръчки и мерки за по-високо качество на ВиК услугите.

Сред успешно приключилите инвестиции е изграждането на цялостна STEM среда в страната. Завършени са и над 2000 лаборатории във всички държавни и общински училища, както и 3 регионални центъра. Модернизирани са над 174 образователни институции, включително университетски кампуси и детски градини.

С европейските средства е закупено оборудване за над 50 болници, реновирани са 25 психиатрии и са обновени близо 250 дома за възрастни хора. Инвестирано е и в подобряване на железопътните услуги чрез 32 електрически мотрисни влака, изграждане на 3 нови метростанции и закупуване на 8 нови мотриси за софийското метро. Реализирани са мерки за енергийна ефективност на над 2 млн. квадратни метра жилищни сгради и са присъединени близо 1500 MW възобновяеми енергийни източници с батерии.

Европейската комисия ще извърши оценка на искането в рамките на следващите два месеца.