Предложеният данък върху свръхпечалбите е насочен към сектори, които не реинвестират печалбите си в българската икономика, а ги разпределят като дивиденти към акционери и чуждестранни дружества майки. Това заяви заместник-министърът на финансите Людмила Петкова пред журналисти. Тя уточни, че мярката е еднократна и ще се прилага само за 2027 г.

Финансовото министерство я обяви на пресконференция в сряда. Облагането ще засегне банките, презастрахователните дружества, търговците, извършващи стопанска дейност с не по-малко от пет обекта за търговия с храни, телекомуникационните компании, обменните бюра и дружествата за бързи кредити.

Според анализа, тези сектори формират над 60 на сто от свръхпечалбите във всички икономически сектори. "В някои от тях ръстът на печалбата за шест години надхвърля 588%", посочи Петкова.

По думите ѝ тези средства не се използват за изграждане на нови заводи или създаване на работни места, а се разпределят като дивиденти. Зам.-министърът уточни, че по силата на европейска директива дивидентите към чуждестранни дружества майки не се облагат с данък върху дивидентите.

В предложението е включена и защитна клауза срещу необосновано намаляване на облагаемата печалба през 2027 г. Тя предвижда сравнение на съотношението между печалбата преди лихви и данъци и данъчната печалба. При значително отклонение ще се прилага корекция за целите на данъка върху свръхпечалбите, обясни Петкова.

По отношение на увеличаването на данъчните оценки за недвижимите имоти зам.-министър Петкова посочи, че се предлага поетапна актуализация за три години – с 30% през първата и с по 35% през следващите две, която няма да се отрази върху стойността на такса "смет". При нея се запазва нивото от 2026 година.

На въпрос какъв е разчетен данък за средноголям апартамент в София Людмила Петкова даде пример със собственото си жилище:

"Аз мога да кажа за моя апартамент. Това, което му изчислявах в сметката, три-четвърти по принцип е такса битови отпадъци, една четвърт е от данък сгради. При мен с 15 евро ще се увеличи данъкът върху недвижимите имоти за следващата година. Говорим за 75 квадрата, стандартен апартамент."