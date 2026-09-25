С благословението на Негово Високопреосвещенство Сливенския митрополит Арсений започна седмото издание на Международния ученически конкурс за рисунка и литературна творба „Св. Пимен Зографски“.

Традиционният форум вече официално приема творби на млади таланти от България и чужбина, които желаят да разгърнат своите заложби в сферата на изкуството и словото.

Конкурсът се организира от Центъра за подкрепа на личностното развитие – Бургас (ЦПЛР) съвместно с Община Бургас и Неделното училище при храм „Св. Пимен Зографски“ и е част от културния и духовен календар на Община Бургас.

Събитието традиционно вдъхновява стотици деца, като стимулира интереса им към изобразителното изкуство, литературата и християнските ценности, пазейки паметта за делото на св. Пимен Зографски – закрилник на българските художници.

Основни детайли за регламента:

Тема на тазгодишното издание е „Свети Иван Рилски Чудотворец – закрилник на българския народ“, посветени на 1150 години от рождението и 1080 години от успението на Свети Иван Рилски Чудотворец. Целта на конкурса е да поощрява и утвърждава интереса на учениците към изобразителното изкуство, литературата и православието, да стимулира тяхната творческа изява, любовта към изкуството и личността на свети Иван Рилски.

Творческият форум е разделен в два раздела – „Рисунка“ и Литературна творба (есе или разказ).

Възрастови групи:

В надпреварата могат да се включат ученици от I до XII клас, разпределени в няколко възрастови категории:

– Първа група – ученици от I до IV клас:

– Втора група – ученици от V до VII клас:

– Трета група – ученициот VIII до XII клас.

Всеки участник може да предостави само по 1 (една) рисунка, а всяко училище, клуб, читалище или творческа формация – до 5 (пет) рисунки.

Раздел „Литературна творба (есе или разказ)“

Конкурсни изисквания:

– съответсвие с темата на конкурса:

– вероучителна точност:

– спазване на правописните и пунктуационни правила.

Условия за участие:

В конкурса могат да участват ученици в две възрастови групи:

– Първа група – ученици от V до VII клас:

– Втора група – ученици от VIII до XII клас.

Изисквания за двата раздела:

Литературните творби да са в обем до 2 машинописни страници.

Да не се изпращат прозиведения на хартиение носители до ЦПЛР – Бургас.

Всяка творба трябва да бъде придружена със следната информация:

трите имена на автора, училище/клуб, клас, име на ръководител (родител), телефон за връзка.

Краен срок за изпращане на творбите:

Всички произведения трябва да бъдат изпратени най-късно до 23 октомври 2026 г. на адрес:

За конкурса „Св. Иван Рилски – закрилник на българския народ“

на организаторите от ЦПЛР–Бургас, ул. „Райна Княгиня“ 11. Гр. Бургас – 8000.

Литературните творби се изпращат до 23 октомври 2026 г. на електронна поща:

info-200257@edu.mon.bg.

Към всички творбиизпратете и заявление за участие в конкур /изтегля се от сайта на ЦПЛР – Бургас: www.odk-burgas.com – Административни услуги/

Жури от бургаски художници и учители по изобразително изкуство ще определи носителите на наградите в раздел „Рисунка“.

Жури от преподаватели по Религия-Православие, богослови и писатели ще определи носителите на наградите в раздел „Литературна творба“.

Обявяване на резултатите – 28.10.2026 г. на сайта на ЦПЛР – Бургас.

Награждаването на отличените ще се състои на 30 октомври 2026 г. от 17:00 ч. в храм „Света Богородица“ – гр. Бургас.

Тел: 056/84-45-49, +359 88 602 9209 – Атанасия Петрова – организатор и главен учител в ЦПЛР – Бургас.